El ministro del Interior de Pakistán llega a Teherán en visita sorpresa

El ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, ha llegado este sábado a la capital iraní, Teherán, en una visita no anunciada de particular interés dado que su país es el principal mediador internacional entre Irán y Estados Unidos para resolver el conflicto armado que estalló el 28 de febrero y que ahora se encuentra bajo un delicado alto el fuego, y con el estratégico estrecho de Ormuz bloqueado.

La agencia oficial de noticias iraní, IRNA, ha confirmado que Naqvi se reunirá durante su visita con altos funcionarios iraníes, entre ellos su homólogo iraní, Eskandar Momeni. A mediados del mes pasado, Naqvi formó parte de una delegación encabezada por el jefe del Ejército paquistaní, el mariscal de campo Asim Munir, a Teherán, con el objetivo de abordar las negociaciones entre Irán y Estados Unidos.

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El Gobierno de Irán aseguró este viernes que "aún se está intercambiando mensajes, aunque lentamente" con Estados Unidos para intentar alcanzar un acuerdo de paz, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tildara de "inaceptable" la última propuesta presentada por Teherán.

"No podemos aceptar nada que no sea un acuerdo justo y equilibrado. Por eso no pudimos llegar a un acuerdo. Seguimos intercambiando mensajes, pero lentamente", ha dicho el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, durante una rueda de prensa en la capital de India, Nueva Delhi.

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Así, ha vuelto a criticar las posiciones "maximalistas" de Estados Unidos en las negociaciones y ha subrayado que Teherán "está preparado para ambos escenarios". "O volvemos al campo de batalla o volvemos a la mesa de negociaciones. Es la otra parte la que debe elegir", ha sostenido.

"Nosotros resistimos frente a ataques agresivos, resistimos frente a sanciones", ha destacado el jefe de la diplomacia iraní, que ha incidido en que "el principal problema es la confianza", según ha recogido la agencia iraní de noticias Mehr. "No podemos confiar en absoluto en los estadounidenses", ha remarcado.

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