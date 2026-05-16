Lola Gallardo: "Ha sido una temporada muy irregular"

La futbolista española Lola Gallardo, portera y capitana del Atlético de Madrid, ha descrito como "muy irregular" para su equipo esta campaña 2025-26, tras haber perdido este sábado en el Estadio Gran Canaria la final de la Copa de la Reina Iberdrola por 3-1 ante el FC Barcelona.

"Ha sido una temporada muy irregular. Nosotras queremos estar en lo más alto de la tabla, conseguir nuestros objetivos y creo que tenemos que aprender de eso. Ha sido un año difícil, complicado, pero estamos terminando bien el año y a coger esa carrerilla para empezar el año que viene bien", declaró Gallardo al micrófono de RTVE a pie de campo.

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"Tal y como hemos salido en la segunda parte es como teníamos que haber salido en los 90 minutos. A partir de su 3-0 ya se nos quitan todos los miedos y no tienes nada que perder. Pero bueno, analizaremos el partido más en frío, creo que hemos hecho muchas cosas bien y a seguir mejorando para seguir jugando estos partidos y llevárnoslos", dijo.

"Hemos marcado y llevábamos mucho tiempo sin marcar [al Barça]. Yo creo que el equipo está creciendo, la llegada del entrenador nuevo nos ha venido bien y a seguir trabajando. Nos quedan dos partidos de Liga F y a seguir", reiteró la guardameta colchonera al término del partido.

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No en vano, su presencia en esta final estuvo en duda a causa de unas molestias físicas. "Me he recuperado bien. Una final no sabemos cuándo la vamos a volver a jugar. Y contenta por estar aquí, no tanto por el resultado; pero como he dicho, vamos a seguir luchando por llevarnos este tipo de finales", insistió Gallardo finalmente.