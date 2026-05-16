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Llegan 162 migrantes a Venezuela en un vuelo de repatriación procedente de Estados Unidos

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Caracas, 15 may (EFE).- Un grupo de 162 migrantes llegó este viernes a Venezuela en un vuelo de repatriación procedente de Miami, Estados Unidos, informó el programa para los retornos del Gobierno venezolano, Gran Misión Vuelta a la Patria.

Del total, retornaron 130 hombres, 25 mujeres y 7 menores de edad, quienes fueron recibidos por distintos organismos policiales en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas, indicó la institución en un mensaje en Telegram.

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Por su parte, el Ministerio de Interior y Justicia detalló que "los ciudadanos recibieron una atención personalizada por parte de personal calificado, que incluyó entrevistas individuales y evaluaciones médicas integrales destinadas a priorizar su bienestar físico y emocional tras el viaje".

Con este, suman 145 los vuelos desde que Caracas y Washington suscribieron un acuerdo para la repatriación de migrantes en enero de 2025, y que se mantuvo incluso en medio de las tensiones por el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe, que desembocaron en la captura de Nicolás Maduro a principios de este año.

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Según cifras oficiales, más de 20.000 migrantes habían regresado a Venezuela en vuelos de repatriación entre febrero de 2025 y el mismo mes de este año.

El pasado miércoles, llegaron al país otros 143 migrantes procedentes igualmente de Miami, según informó la cartera de Interior. EFE

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EFE

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