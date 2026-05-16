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La lluvia aplaza las clasificaciones de las 500 Millas de Indianápolis al domingo

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Chicago (EE.UU.), 16 may (EFE).- La fuerte lluvia de este sábado en Indianápolis obligó a aplazar el primer día de las clasificaciones para la 110 edición de las 500 Millas de Indianápolis en las que el español Álex Palou (Chip Ganassi) espera revalidar el título obtenido en 2025.

Las clasificaciones de las 500 Millas suelen disputarse divididas en dos días, sábado y domingo, una semana antes de la carrera, que este año se disputará el domingo 24 de mayo.

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La IndyCar publicó un nuevo calendario que prevé una sesión de pruebas este domingo a las 9.30 horas y el comienzo de las clasificaciones a las doce locales.

El 'Top 12' y el 'Fast Six', que decidirán la zona noble de la parrilla, se disputarán el mismo domingo a partir de las 16.30 de Indianápolis, 22.30 hora española. EFE

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