Paz agradece a Milei por aviones para llevar alimentos a ciudades bloqueadas en Bolivia

La Paz, 15 may (EFE).- El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, agradeció este viernes a su homólogo de Argentina, Javier Milei, por el envío de dos aviones Hércules para el traslado de alimentos desde las regiones productoras hacia ciudades como La Paz, que están afectadas por los bloqueos de carreteras de sindicatos de campesinos.

"Mi más profundo agradecimiento al presidente @JMilei por el invaluable apoyo brindado a Bolivia con el envío de los aviones Hércules para tareas de asistencia humanitaria", escribió Paz en sus redes sociales.

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El mandatario, que lleva seis meses de gestión, sostuvo que este "gesto de solidaridad no solo fortalece los históricos lazos de hermandad" entre ambos países, sino que también "representa un alivio vital" para las comunidades bolivianas "en momentos de gran necesidad".

"Valoramos profundamente la disposición de la República Argentina para colaborar en la protección de la vida y el bienestar de nuestro pueblo. ¡Gracias, Presidente!", agregó.

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El vocero presidencial de Bolivia, José Luis Gálvez, anunció más temprano que Argentina enviará dos aviones Hércules para reforzar el "puente aéreo" que viene realizando el Ejecutivo nacional desde el lunes para abastecer de algunos alimentos a las ciudades de La Paz y El Alto, que están entre las más afectadas por los bloqueos de vías.

Los campesinos del altiplano de La Paz mantienen bloqueos de carreteras desde hace diez días para exigir la renuncia de Paz, una demanda respaldada por la Central Obrera Boliviana (COB), que inicialmente reclamaba un aumento salarial del 20 %.

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Los bloqueos se han concentrado principalmente en el departamento de La Paz, lo que impide el tránsito terrestre hacia el interior del país, Chile y Perú.

Estas medidas de protesta están ocasionando desabastecimiento de alimentos, combustibles e insumos médicos como oxígeno para los hospitales en La Paz y El Alto y, según las autoridades nacionales, han dejado tres fallecidos que no pudieron recibir atención médica oportuna.

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El Ejecutivo reportó una pérdida de 456,9 millones de bolivianos (unos 66 millones de dólares) en distintas áreas vinculadas con el turismo.

La Defensoría del Pueblo y la Iglesia católica pidieron que se abran "corredores humanitarios" en los bloqueos para "garantizar el paso irrestricto de ambulancias, medicamentos, alimentos y combustible" e instaron a las autoridades a generar "espacios de diálogo efectivo" con los movilizados.

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La COB y los sindicatos de obreros, indígenas y campesinos fueron aliados de los Gobiernos de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025).

El Gobierno ha denunciado un "plan macabro" supuestamente diseñado por Morales para "romper el orden constitucional" y que presuntamente está "financiado" por el narcotráfico.

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El expresidente sostuvo que el Ejecutivo está obligado "a demostrar las mentiras" y cuestionó que se le señale de pagar las movilizaciones, porque, según dijo, eso implicaría acusar a todos los sectores en conflicto de ser "narcotraficantes".

Por su parte, Paz advirtió que quienes intenten "destrozar" la democracia serán encarcelados y su vocero sostuvo que el Gobierno está abierto al diálogo con los sectores "que quieran dialogar y construir soluciones". EFE

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