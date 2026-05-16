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La economía de Perú creció 3,53 % durante el primer trimestre de este año

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Lima, 15 may (EFE).- La economía de Perú creció en 3,53 % durante el primer trimestre de este año, en comparación con el mismo período de 2025, tras cerrar marzo pasado con un avance de 3,21 %, informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

El organismo señaló que el periodo anualizado entre abril de 2025 y marzo de 2026 presentó una variación positiva de 3,40 %.

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En ese sentido, el reporte de producción nacional detalló que el resultado de marzo se sustentó en el desenvolvimiento positivo de sectores como construcción, otros servicios, comercio y manufactura, que en conjunto representaron el 73 % del resultado global mensual.

Siguieron en importancia los sectores de servicios de gobierno, servicios prestados a empresas, alojamiento y restaurantes, transporte, almacenamiento y mensajería, telecomunicaciones y electricidad, gas y agua.

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Durante el tercer mes del año, los sectores que presentaron un resultado desfavorable fueron el agropecuario, pesca, minería e hidrocarburos, financiero y seguros.

El INEI indicó que la producción de la actividad manufacturera se incrementó en 3,60 %, por el resultado positivo de los subsectores fabril primario, en 11,55 %, y del subsector fabril no primario, en 1,33 %.

A su turno, el sector electricidad, gas y agua creció en 1,33 %, por el resultado favorable de los subsectores electricidad, en 2,37 %, y agua potable, en 1,17 %, lo que fue atenuado por la menor distribución de gas, que cayó en 45,95 %.

La producción del sector construcción aumentó en 15,65 %, la del sector comercio en 4,13 %, la del sector transporte, almacenamiento y mensajería en 1,77 %, la del sector alojamiento y restaurantes en 4,94 % y la del sector telecomunicaciones y otros servicios de información creció en 1,08 %

A su turno, el sector servicios prestados a empresas aumentó en 3,49 % y el de servicios de gobierno tuvo un crecimiento de 4,40 %, por mayores actividades de las instituciones de la administración pública (4,4 %), defensa (4,3 %) y otros servicios de gobierno (3 %).

La estadística oficial también indicó que el sector agropecuario disminuyó en 0,48 %, por los menores volúmenes de producción agrícola, en 2,06 %, mientras que el subsector pecuario se incrementó en 1,94 %.

La pesca se redujo en 12,51 %, por la menor extracción de especies de origen marítimo, en 9,09 %, aunque la pesca para consumo humano directo aumentó en 2,76 %; y la minería e hidrocarburos disminuyó en 4,56 %, por el comportamiento desfavorable del subsector hidrocarburos, en 35,41 %, que fue parcialmente atenuado por el crecimiento del subsector minero metálico, en 0,11%.

A su turno, el sector financiero y seguros disminuyó en 0,79 %, debido a la reducción de los créditos y depósitos de las empresas financieras y cajas rurales. EFE

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