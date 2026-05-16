Infografías del sábado 16 de mayo de 2026

FÚTBOL MUNDIAL 2026 - A 25 días del Mundial: Los 25 partidos dirigidos por el alemán Helmut Schön, una marca con casi medio siglo de vigencia, estarán en peligro en la Copa Mundial 2026 debido a la amenaza del seleccionador francés Didier Deschamps, quien tan solo en la fase de grupos elevará su cuenta personal de 19 a 22 encuentros y podría arrebatarle el récord. EFE

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