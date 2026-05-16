La cifra de muertos por la ofensiva israelí en Líbano sube a 2.969 mientras siguen ataques

El Cairo, 16 may (EFE).- La cifra de muertos desde que comenzaron los ataques israelíes contra el Líbano el pasado 2 de marzo en el marco de la guerra en Irán subió a 2.969, informó este sábado el Ministerio de Salud Pública libanés, mientras continúan los ataques pese a la extensión del alto el fuego.

El Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria, dependiente del Ministerio de Salud Pública, dijo también que el número de heridos aumentó a 9.112.

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De esta forma, se contabilizaron 18 fallecidos y 124 heridos más en las últimas 24 horas, cuando Israel y el Líbano acordaron una extensión de 45 días más del alto el fuego tras una nueva ronda de conversaciones en Washington, que ejerce como mediador.

Entretanto, Israel lanzó más acciones contra el sur del Líbano, la zona más afectada del país mediterráneo y donde el Estado israelí lleva a cabo una invasión, que provocó al menos un muerto.

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También el grupo chií libanés Hizbulá -que no participa en las conversaciones de paz- revindicó un ataque contra tropas israelíes que ocupan la ciudad libanesa de Khiam, en el sur.

Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, las delegaciones de ambos países acordaron celebrar una nueva ronda de negociaciones de paz los próximos 2 y 3 de junio, así como una reunión a nivel militar en el Pentágono el 29 de mayo. EFE

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