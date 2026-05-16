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El Barça reina en la Copa con un 3-1 al Atlético de Madrid en el Gran Canaria

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El FC Barcelona Femenino se proclamó campeón de la Copa de la Reina Iberdrola 2025/26 este sábado con un 3-1 sobre el Atlético de Madrid en la final celebrada en el Estadio Gran Canaria, con los goles de Claudia Pina, Esmee Brugts y Salma Paralluelo en la primera parte para responder al favoritismo de un equipo que lleva mucho tiempo sin encontrar rival en el fútbol español.

Las de Pere Romeu evitaron el resurgir de un Atlético que completará una mala temporada, fuera de Champions y con la trayectoria inversa de su rival desde que empezó la tiranía blaugrana. El Barça, que hace unas semanas celebró su séptima Liga F Moeve consecutiva, añadió la Copa de la Reina a la Supercopa del mes de enero para completar su quinto triplete nacional.

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