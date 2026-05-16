Ascienden a 38 los drones ucranianos derribados en las cercanías de Moscú

Moscú, 16 may (EFE).- El número de drones ucranianos derribados en las cercanías de Moscú durante la última jornada ascendió a 38, con lo que la cantidad de drones destruidos en los dos últimos días superó los 50, según informó el alcalde de la capital rusa, Serguéi Sobianin.

El regidor de Moscú informó en su cuenta de MAX, el Telegram ruso, de los sucesivos derribos en las proximidades de la ciudad.

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El ataque con drones ucranianos continúa, según los canales rusos de monitoreo de peligro aéreo en Telegram.

A lo largo de la jornada los aeropuertos internacionales del sur Moscú -Domodédovo, Zhukovski y Vnúkovo- paralizaron sus operaciones durante varias horas.

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Se trata del mayor ataque de drones ucranianos contra la capital rusa tras el perpetrado a principios de mayo, cuando en las cercanías de Moscú fueron derribados cerca de medio centenar de drones. EFE