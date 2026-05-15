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Victoria Federica y Jorge Navalpotro, más unidos que nunca en su día a día más cotidiano

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Victoria Federica y Jorge Navalpotro continúan consolidando su relación, alejada de los focos pero cada vez más normalizada en su día a día. Desde que se les empezó a ver juntos de forma recurrente, la nieta de los reyes eméritos y el empresario han apostado por una discreta historia de amor, basada en planes cotidianos y lejos del tradicional glamour de los grandes eventos. Sin embargo, sus apariciones públicas demuestran que atraviesan un momento estable y muy compenetrado.

En esta ocasión, la pareja ha sido fotografiada disfrutando de un plan de lo más común: hacer la compra juntos. Ambos acudieron a un supermercado para adquirir unos cereales de marca blanca para el desayuno, dejando ver una faceta cercana y sencilla en su rutina. Sin estilismos imposibles ni poses estudiadas, se les vio relajados, centrados en su desayuno antes de volver a casa.

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Tras pasar por caja, salieron con total naturalidad, manteniendo en todo momento la cercanía que les caracteriza. Una vez en el aparcamiento, se subieron en el coche y se marcharon juntos mientras charlaban animadamente, ajenos a las cámaras. Esta escena, tan cotidiana como significativa, refuerza la imagen de pareja consolidada que comparte no solo grandes ocasiones, sino también los pequeños gestos del día a día.

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