Venezuela y Surinam evalúan cooperación en áreas de turismo, pesca, transporte y energía

Caracas, 15 may (EFE).- El canciller de Venezuela, Yván Gil, se reunió este viernes con su homólogo de Surinam, Melvin Bouva, en Caracas, con el objetivo de fortalecer la cooperación bilateral en los sectores de pesca, el transporte, el turismo y la energía.

"En nombre del Gobierno bolivariano, es un honor dar la bienvenida a Melvin Bouva, canciller de la República de Suriname", escribió Gil en un mensaje publicado en Telegram, donde compartió imágenes del encuentro.

PUBLICIDAD

El jefe de la diplomacia venezolana explicó que la visita de Bouva al país busca fortalecer la cooperación en las áreas comercial, agrícola, cultural "y otras que puedan resultar en beneficios mutuos".

La Cancillería venezolana detalló, en una nota de prensa, que ambos funcionarios se reunieron junto a equipos de trabajo de los dos gobiernos para afianzar los lazos de cooperación estratégica, complementariedad y amistad.

PUBLICIDAD

La representación venezolana estuvo conformada por los ministros de Pesca y Acuicultura, Juan Carlos Loyo; de Transporte, Jacqueline Farías; el viceministro de Turismo Internacional, Marcos Medina; la viceministra de Gas, Cinry Rondón; así como la rectora de la Universidad Venezolana de Hidrocarburos, Celia Bejarano.

Mientras que la delegación de Surinam estuvo integrada por la embajadadora en Venezuela, Georgette García; la secretaria permanente de Agricultura, Ganadería y Pesca, Parveen Amritpersad; la subsecretaria permanente de Asuntos Bilaterales, Sachi Soekhoe; y la asesora del Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Cooperación, Abigael D. Daal.

PUBLICIDAD

La Cancillería no dio detalles de lo conversado durante la reunión y tampoco precisó si ambos países firmarán algún acuerdo de cooperación.

En septiembre pasado, el ministro surinamés de Finanzas y Planificación, Adelien Wijnerman, y la embajadora de Venezuela en ese país, Ayezim Y. Flores Rivas, se reunieron para reforzar las relaciones comunes, específicamente en los sectores del petróleo, el gas, la educación y la economía, informó entonces el Servicio de Comunicación de Surinam (CDS, en inglés).

PUBLICIDAD

El CDS indicó que durante el encuentro Flores Rivas propuso a Wijnerman que el Gobierno venezolano podía proveer clases de español a los funcionarios del ministerio que dirige.

Flores Rivas describió entonces la reunión como "un nuevo comienzo" para ambos países.

PUBLICIDAD

Además, resaltó que Venezuela, pese a todos los retos que enfrenta, se mantiene firme en apoyar a Surinam en los sectores de la educación, finanzas, petróleo y gas.