Sheinbaum mantiene una "excelente" conversación con Trump sobre seguridad

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha anunciado que ha mantenido una "cordial y excelente conversación" telefónica con su homólogo estadounidense, Donald Trump, y ha apuntado a una pronta visita de "colaboradores" del inquilino de la Casa Blanca.

"Tuve una cordial y excelente conversación con el presidente Trump, reafirmamos el trabajo que estamos haciendo en seguridad y las pláticas sobre comercio", ha señalado en sus redes sociales.

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"Acordamos hablar nuevamente y continuar el diálogo con algunos de sus colaboradores que, en fecha próxima, visitarán nuestro país", ha agregado la mandataria mexicana.

La conversación se produce después de que la Fiscalía de Nueva York haya abierto una investigación contra el hasta ahora gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya --del partido oficialista Morena-- y otras nueve personas, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

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A ello se suma la reciente operación llevada a cabo por las autoridades de Chihuahua y con la colaboración de dos agentes de la CIA, que murieron posteriormente en un accidente de tráfico. Sheinbaum ha pedido explicaciones al Gobierno de Estados Unidos por la presencia de estos agentes en un operativo del que no tenía conocimiento y para el que no tenían permiso.