Driver y Teller, embajadores de 'Paper Tiger' en la alfombra roja de Cannes sin Johansson

Cannes (Francia), 16 may (EFE).- Los actores Adam Driver y Miles Teller ejercieron este sábado de embajadores de la película 'Paper Tiger', la aspirante a Palma de Oro del cineasta estadounidense James Gray, en la alfombra roja del Festival de Cannes, con la notable ausencia de Scarlett Johansson, quien también integra el reparto.

Driver se presentó en la Croisette de esmoquin negro tradicional, acompañado por su pareja, la también actriz Joanne Tucker.

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Pasó un largo rato firmando autógrafos a las decenas de admiradores que se amontonaron esta noche junto al Palacio de Festivales, antes de unirse a Gray y al resto del equipo de 'Paper Tiger' para ascender los famosos 24 escalones que dan acceso al Gran Teatro Lumière.

Teller, por su parte, apareció también de esmoquin negro y acompañado por su esposa, la modelo Keleigh Sperry.

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Los dos protagonizan 'Paper Tiger', una historia ambientada en Queens (Nueva York), a mediados de los ochenta, sobre dos hermanos muy diferentes (Teller y Driver) que se alían para un asunto turbio relacionado con la mafia rusa. Sin embargo, lo que debía ser una oportunidad se convierte en una pesadilla que pone en peligro a su familia, su integridad y su vínculo fraternal.

Por la alfombra roja nocturna de Cannes había pasado antes que los protagonistas de 'Paper Tiger' la actriz Cate Blanchett, de negro, con un espectacular cuello circular erguido y de encajes que enmarcaba su escote y su cabeza por detrás de la nuca.

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La oscarizada intérprete australiana está en Cannes para protagonizar este domingo un encuentro con el público, pero también para presentar a la siguiente generación de cineastas apoyados por su iniciativa Displacement Film Fund, que ayuda a directores desplazados o que cuentan historias relacionadas con este problema.

Igualmente desfilaron ante los fotógrafos dos integrantes del jurado que este año decidirá el palmarés de la edición 79 del certamen francés: la actriz Demi Moore, de rosa chicle y con un enorme lazo voluminoso sobre el pecho, y la realizadora china Chloé Zhao, con un original vestido recto, moteado en negro y con pinchos en los hombros.

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También estuvo en la alfombra roja el equipo de la película 'Siempre soy tu animal materno', con la que la costarricense Valentina Maurel ha hecho historia al lograr para su país la primera selección oficial en Cannes.

La acompañaron las actrices protagonistas, Daniela Marín y Mariangel Villegas, así como la mexicana nominada al Óscar Marina de Tavira, quien en el filme presentado en la sección 'Una cierta mirada' interpreta a la madre de ambas. EFE

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(foto) (vídeo)