Irán pide "reformas fundamentales" en la ONU y otros organismos ante la "inestabilidad estructural" en el mundo

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha apelado este viernes la puesta en marcha de "reformas fundamentales" en Naciones Unidas y otros organismos de gobernanza internacional ante la "inestabilidad estructural" y "profunda crisis de confianza" que atraviesa el mundo.

"Las estructuras que mantienen el orden internacional, diseñadas tras la Segunda Guerra Mundial, no son ya capaces de responder a las realidades del siglo XXI", ha argumentado durante una reunión de ministros de Exteriores de los BRICS en la capital de India, Nueva Delhi, donde ha recalcado que "la brecha entre las potencias emergentes y las estructuras tradicionales de toma de decisiones no solo amenaza la estabilidad global, sino que también ha alimentado una injusticia generalizada en la distribución del poder, la riqueza y las oportunidades de desarrollo".

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Así, ha resaltado que "lo que se ve hoy en algunas instituciones internacionales no es multilateralismo, sino un intento de mantener el unilateralismo a través de la cobertura del Derecho Internacional", incluida la "aplicación instrumental de leyes, la aplicación unilateral de sanciones y el desprecio de los derechos y soberanía de los países", hechos que ha descrito como "signos de una profunda crisis de la gobernanza global".

"Un sistema que delega decisiones vitales para la humanidad a un grupo reducido de países e ignora los intereses de los países en desarrollo ha perdido su legitimidad", ha dicho Araqchi, quien ha incidido en que "este enfoque, basado en el poder absoluto, no solo no garantiza la paz, sino que es la causa fundamental de las tensiones regionales y mundiales".

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El jefe de la diplomacia iraní ha hecho hincapié en que "el mundo presencia una vuelta a la era de las guerras interminables, la violencia descarada y el multilateralismo extremo", antes de esgrimir que "la aplicación del Derecho Internacional y la Carta de Naciones Unidas por agresores poderosos ha quedado reducida a palabras y mentiras para justificar la guerra y la ocupación".

"La mayoría de las organizaciones internacionales, especialmente la ONU, se han degradado ante la coacción unilateral, dadas las limitaciones de su poder legislativo", ha explicado, al tiempo que ha destacado la importancia de bloques como los BRICS a la hora de impulsar reformas para "una distribución justa de poder", y "no solo cambios en el nombre y la composición de los miembros" de estos organismos.

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"Buscamos un orden en el que la justicia reemplace al poder, la soberanía nacional sea el primer principio, los derechos de todos los seres humanos sean respetados y la diversidad cultural y política sea aceptada", ha dicho Araqchi, quien ha reafirmado que "el actual sistema político tiene que ser revisado", especialmente debido a que "el Consejo de Seguridad (de la ONU) es ahora un claro ejemplo de ineficacia y desequilibrio".

INACCIÓN ANTE LA OFENSIVA DE EEUU E ISRAEL

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En este sentido, Araqchi ha manifestado que "un ejemplo claro de la ineficacia" del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas es "su silencio ante la guerra agresiva e impuesta por parte de Estados Unidos y el régimen sionista contra Irán", en referencia a los ataques lanzados desde el 28 de febrero hasta la entrada en vigor de un alto el fuego el 8 de abril.

"En esta guerra, mujeres y niños fueron atacados de forma sistemática y deliberada. Estas acciones son una flagrante violación de las cuatro convenciones de Ginebra y un ejemplo claro de crímenes de guerra y contra la humanidad", ha sostenido, antes de recordar que "los ataques contra infraestructura vital, incluidas refinerías, complejos petroquímicos, puentes, ferrocarriles, estadios, centros culturales e históricos, líneas energéticas e instalaciones industriales, con una continuación de esta tendencia".

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"Si permanecemos hoy en silencio ante el sufrimiento del pueblo iraní, el derramamiento injusto de los ciudadanos, el terror de los niños en la escuela en Minab y los ataques contra la infraestructura, o si lo ignoramos a partir de consideraciones políticas, mañana el ciclo de la violencia e inestabilidad podría propagarse a otra parte del mundo", ha alertado.

Por ello, ha argumentado que "defender a Irán es defender un principio universal: que la seguridad de ningún país debe construirse sobre las ruinas de las casas, las escuelas y la infraestructura vital de otra nación", antes de pedir una "voz clara y responsable" por parte de la comunidad internacional ante estas acciones, según una transcripción de su discurso facilitada por Araqchi en redes sociales.

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"La comunidad internacional debe abandonar el doble rasero y demostrar que la vida de un niño en Minab es tan valiosa como la vida de un niño en cualquier otro lugar del mundo", ha reiterado, antes de pedir un Consejo de Seguridad de la ONU que "realmente represente a todos los continentes y regiones del mundo" y "cuyo poder sea distribuido de forma responsable y justo, y no solo en interés de unas pocas potencias abusonas y agresivas".

De esta forma, ha apelado a los BRICS a "convertirse en la columna vertebral de un verdadero multilateralismo". "No debemos trabajar para crear un bloque de confrontación, sino para crear un equilibrio estratégico", ha defendido Araqchi, quien ha indicado que "es momento de pasar de la gestión de crisis a la gestión de estructuras". "Necesitamos un orden en el que la paz, fruto de la justicia y la estabilidad, sea resultado de la participación universal", ha zanjado.

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