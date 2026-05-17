El papa lamenta que las guerras han frenado avances sobre el cuidado del medio ambiente

Ciudad del Vaticano, 17 may (EFE).- El papa León XIV lamentó este domingo que las guerras hayan frenado los avances en el campo del cuidado del medio ambiente, en un llamamiento al final del rezo del regina coeli desde el palacio apostólico.

Recordó que desde hoy hasta el próximo domingo se celebra la semana 'Laudato si’', dedicada al cuidado de la creación e inspirada en la encíclica del papa Francisco, así como también se está celebrando el año jubilar de San Francisco de Asís y "su mensaje de paz con Dios, con los hermanos y con todas las criaturas".

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"Lamentablemente, en estos últimos años, debido a las guerras, los avances en este campo se han visto muy ralentizados", afirmó entonces ante los miles de fieles reunidos en la plaza de San Pedro.

Y entonces animó "a todos aquellos que trabajan por una ecología integral a renovar su compromiso, su cuidado por la paz y su cuidado por la vida".

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La Semana de Laudato Si' es una celebración mundial que conmemora la publicación de la encíclica del papa Francisco y en la se que hace un llamamiento a la humanidad para que cuide nuestra casa común y adopte una ecología integral. EFE