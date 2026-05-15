El Ejército de EEUU advierte de limitada capacidad y "recursos mínimos" para rastrear grupos armados en Sahel

El comandante del Mando África de Estados Unidos (AFRICOM), Dagvin Anderson, ha reconocido la "limitada capacidad operativa" y de recursos del Ejército estadounidense para rastrear y contrarrestar las amenazas que representan los distintos grupos armados que operan en el Sahel.

Anderson ha reconocido que "resulta muy díficil" identificar cuándo organzaciones terroristas como Estado Islámico y Al Qaeda --que tienen sus propias filiales en la región-- "pasan de esa voluntad (de atacar) a tener la capacidad".

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Por ello, el AFRICOM necesita "proporcionar indicios y alertas" que permitan determinar qué grupos podrían, no solo tener "intención", sino también estar en condiciones de atacar intereses estadounidenses.

En este sentido, ha advertido de que Estado Islámico está trabajando para expandir su presencia en el continente africano mientras que otros grupos armados tratan de reforzar su capacidad para amenazar territorio estadounidense.

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Así lo ha dicho durante una sesión del Comité de Servicios Armados del Senado celebrada este jueves en la que ha puesto como ejemplo la ofensiva a gran escala lanzada el pasado 25 de abril por parte del Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes(JNIM) --rama de Al Qaeda en el Sahel-- y los separatista tuareg del Frente de Liberación del Azawad (FLA) en Malí.

En esta línea, ha considerado que una toma de la capital maliense, Bamako, "cambiaría radicalmente la percepción internacional del país" y la capacidad de atraer a más combatientes, impulsando a otras organizaciones terroristas a buscar la forma de atacar objetivos de Washignton.

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Pese a estos "riesgos", el Ejército estadounidense tiene una capacidad reducida para desarticular estas redes, ha lamentado Anderson. "Contamos con los recursos mínimos necesarios para hacer frente a las amenazas. Debido a la extensión del continente y la complejidad de estas amenazas, para contrarrestarlas, debemos reasignar recursos, lo que implica asumir ciertos riesgos en otras áreas", ha agregado.