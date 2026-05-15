KuCoin publica el informe anual sobre Trust Project de 2.000 millones de dólares, donde destaca importantes avances en materia de seguridad, cumplimiento normativo, transparencia y protección de los usuarios

PR Newswire

PUBLICIDAD

PROVIDENCIALES, Islas Turcas y Caicos, 15 de mayo de 2026

PROVIDENCIALES, Islas Turcas y Caicos, 15 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- El día de hoy, KuCoin, plataforma de trading de criptomonedas basada en la confianza y líder global, publicó su Informe anual sobre Trust Project de 2.000 millones de dólares, justo cuando se cumple un año desde el lanzamiento de la iniciativa en abril de 2025. Allí, describe cómo la empresa ha seguido reforzando su marco de confianza a largo plazo en materia de seguridad, cumplimiento normativo, transparencia, protección de los usuarios y resiliencia operativa a nivel mundial. El informe presenta Trust Project como una iniciativa plurianual destinada a reforzar la infraestructura, los controles y la rendición de cuentas necesarios para la próxima fase de adopción de criptomonedas, a la vez que aplica tecnologías avanzadas, incluida la IA, para mejorar la supervisión de riesgos, la eficiencia operativa y la resiliencia de la plataforma. El proyecto está diseñado para promover la innovación responsable, reforzar la protección de los usuarios y contribuir a elevar los estándares de confianza en todo el ecosistema de criptomonedas, lo que refleja la convicción de KuCoin de que la próxima etapa de crecimiento del sector se debe apoyar en bases más sólidas, inteligentes y verificables.

PUBLICIDAD

Durante el último año, Trust Project transformó ese compromiso en avances cuantificables en sus cinco pilares fundamentales: infraestructura de seguridad, cumplimiento normativo y gobernanza, transparencia verificable, protección de los usuarios e infraestructura global y resiliencia operativa. En conjunto, estos pilares conforman un marco de confianza integrado que vincula la seguridad y la gobernanza fundamentales con la transparencia, la protección de los usuarios y la resiliencia operativa a largo plazo.

Los hitos clave destacados en el informe incluyen el hecho de que KuCoin consiguió las certificaciones SOC 2 Tipo II, ISO/IEC 27001:2022, ISO/IEC 27701:2019 y CCSS, lo que la convierte en la primera gran plataforma de intercambio de criptomonedas en contar con las cuatro principales certificaciones en seguridad y privacidad. Además, la empresa mejoró su situación normativa en mercados mundiales clave, entre los que se incluyen el registro en el AUSTRAC Digital Currency Exchange en Australia y la obtención de una licencia MiCAR en Austria para KuCoin EU. Asimismo, KuCoin reforzó la protección de activos a nivel institucional mediante la liquidación extrabursátil, lo que permite a los clientes institucionales acceder a servicios de custodia acreditados y a mecanismos de protección mejorados. En el ámbito de la transparencia, KuCoin fue reconocida por CryptoQuant como líder en transparencia de pruebas de reservas, gracias a más de 42 informes mensuales consecutivos de pruebas de reservas, mecanismos de verificación a nivel de usuario y validación continua por parte de terceros. Trust Project también ha promovido avances técnicos más profundos, entre los que se incluyen controles de acceso de "confianza cero", protección de datos centrada en la privacidad, gestión de claves de alta seguridad, observabilidad de acuerdos de nivel de servicio (SLA) en tiempo real, planificación de la capacidad, procedimientos operativos comprobados en la práctica, operaciones de seguridad asistidas por IA, supervisión y análisis de riesgos potenciados por IA y capacidades de reproducción de raft de Spot v3 para reforzar la auditabilidad y el análisis forense. En conjunto, estos avances contribuyeron a reforzar la resiliencia de la infraestructura, mejorar la detección de riesgos y la eficacia de la respuesta, así como fortalecer la protección de los usuarios de KuCoin.

PUBLICIDAD

BC Wong, director ejecutivo de KuCoin, afirmó:"En la próxima etapa del sector de criptomonedas, la confianza marcará la diferencia entre las plataformas que logran crecer y las que se limitan a sobrevivir. Trust Project de 2.000 millones de dólares refleja nuestra convicción de que la seguridad, el cumplimiento normativo y la transparencia deben constituir una infraestructura fundamental y no un elemento secundario. Estamos aprovechando tecnologías como la IA para fomentar mejoras sistémicas en gestión de riesgos, resiliencia y transparencia. No obstante, la tecnología por sí misma no genera confianza: esta se sustenta en normas claras, rendición de cuentas sólida e innovación responsable".

El Informe anual sobre Trust Project de 2.000 millones de dólares refleja el compromiso constante de KuCoin de crear una plataforma más segura, transparente y resistente para usuarios, instituciones y socios de todo el mundo, a la vez que contribuye a reforzar los estándares de confianza en todo el sector.

PUBLICIDAD

Acerca de KuCoin

KuCoin, fundada en 2017, es una plataforma de trading de criptomonedas basada en la confianza y la seguridad líder en el mundo que presta servicios a más de 40 millones de usuarios en más de 200 países y regiones. Esta plataforma, conocida por su fiabilidad y su enfoque centrado en el usuario, combina tecnología avanzada, gran liquidez y sólidas medidas de seguridad para ofrecer una experiencia de trading sin inconvenientes. KuCoin proporciona acceso a más de 1.500 activos digitales a través de una amplia variedad de productos y mantiene su compromiso de construir una infraestructura de activos digitales transparente, que cumpla la normativa y esté centrada en el usuario para el futuro de las finanzas, respaldada por las certificaciones SOC 2 Tipo II, ISO/IEC 27001:2022 e ISO/IEC 27701:2019. En los últimos años, hemos construido una base sólida de cumplimiento global, marcada por hitos clave que incluyen el registro ante AUSTRAC en Australia, una licencia MiCA en Europa y avances normativos en otros mercados.

PUBLICIDAD

Conozca más detalles en www.kucoin.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2980127/20260514_160446.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2980128/20260514_160452.jpgLogotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2785613/KuCoin_new_Logo.jpg

PUBLICIDAD

View original content:https://www.prnewswire.com/mx/comunicados-de-prensa/kucoin-publica-el-informe-anual-sobre-trust-project-de-2-000-millones-de-dolares-donde-destaca-importantes-avances-en-materia-de-seguridad-cumplimiento-normativo-transparencia-y-proteccion-de-los-usuarios-302773933.html

FUENTE KuCoin

PUBLICIDAD