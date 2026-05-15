Petrolera YPF presenta proyecto de inversión en Vaca Muerta por 25.000 millones de dólares

Buenos Aires, 15 may (EFE).- La petrolera YPF, controlada por el Estado argentino, anunció este viernes su intención de invertir 25.000 millones de dólares para "acelerar el desarrollo exportador" de la formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta.

YPF presentó la solicitud de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) -puesto en marcha en 2024- para el proyecto denominado LLL Oil, que prevé la perforación de 1.152 pozos y alcanzará un volumen máximo estable de producción de "240.000 barriles diarios de petróleo a partir de 2032", según expresó la empresa en un comunicado.

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La petrolera aseguró además que el proyecto "generará exportaciones por alrededor de USD 6.000 millones anuales hacia 2032 y creará aproximadamente 6.000 puestos de trabajo directos durante su desarrollo".

El crudo obtenido será destinado en su totalidad a la exportación, mientras que el gas natural asociado será destinado al mercado local.

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YPF es la mayor productora de hidrocarburos de Argentina y la principal operadora en Vaca Muerta, donde produce gas y petróleo. En el primer trimestre de este año, la compañía logró una ganancia neta de 409 millones de dólares, en contraste con pérdidas por 10 millones de dólares en igual período de 2025.

Al ser admitidos al RIGI, los proyectos tienen acceso a varios beneficios impositivos, la exención del pago de derechos de exportación y la exclusión de la obligación de traer a Argentina los ingresos por sus exportaciones, así como estabilidad por 30 años y acceso al arbitraje internacional en caso de disputas.

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Hasta el momento, Argentina ha aprobado 16 proyectos en el RIGI, con inversiones previstas por unos 30.000 millones de dólares, y hay otros 20 proyectos en evaluación.

Vaca Muerta, con epicentro en la provincia de Neuquén (suroeste), es la segunda mayor reserva mundial de gas no convencional y la cuarta de petróleo de este tipo.

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La colosal formación, que comenzó a ser explorada por YPF en 2013, ha recibido desde entonces inversiones millonarias para su desarrollo masivo.

Su creciente producción de gas y petróleo ha permitido que Argentina revierta el déficit en su balanza energética y que varias petroleras activen diversos proyectos pata exportar hidrocarburos. EFE

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