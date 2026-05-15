Minera canadiense Kinross anuncia inversión de 3.000 millones dólares en el norte de Chile

Santiago de Chile, 15 may (EFE).- La minera canadiense Kinross Gold Corporation, una de las principales productoras de oro del mundo, anunció este viernes una inversión estimada de 3.000 millones de dólares para la explotación de yacimientos de oro y plata en la región de Atacama, en el norte de Chile.

La operación contempla la producción de oro y plata en Copiapó y Tierra Amarilla, localidades ubicadas a 800 kilómetros de Santiago y a 4.200 metros sobre el nivel del mar, en el marco del proyecto Lobo Marte, por los próximos 21 años.

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El anunció contó con la presencia del presidente chileno, José Antonio Kast, quien resaltó el impacto que estos proyectos tienen para el crecimiento económico, el empleo y el desarrollo regional.

"Chile necesita de inversiones, grandes inversiones extranjeras para que nuestras familias tengan trabajo", afirmó.

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El mandatario ultraconservador impulsa una megarreforma de más de 40 medidas, que iniciará su discusión en la Cámara de Diputados del Parlamento la próxima semana, en la que incluyó importantes medidas tributarias en rebajas de impuestos y disposiciones para agilizar permisos medioambientales.

La ley de "Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social" es considerado el proyecto estrella de la actual Administración, que lo promueve como clave para elevar el crecimiento de Chile desde el 2,5 % del año pasado hasta el 4 % al final del mandato en 2030, así como reducir la tasa de desempleo al 6,5 % y equilibrar las cuentas fiscales.

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"Si no hacemos un cambio profundo en cómo enfrentamos el hecho de dar certeza jurídica, el hecho de darle garantía a las grandes inversiones extranjeras, que van a permitir también que nuestras pymes salgan adelante, Chile no es posible", agregó Kast.

El gobernante también anunció el ingreso de un proyecto de ley que introduce mejoras al sistema de postulación y pago de patentes mineras, con el objetivo de simplificar los procesos y reducir las cargas administrativas.

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Asimismo, destacó como ejemplo la promulgación de la Ley de Desalinización, el jueves, que crea regulaciones para el uso de agua de mar, con la cual buscan acelerar proyectos estratégicos en infraestructura hídrica y que también beneficia a la minería.

La explotación a rajo abierto de estos yacimientos, que llevan por nombre Marte y Lobo, representa el 50 % de la inversión minera que actualmente está en evaluación ambiental en la región de Atacama y tendrá una capacidad de procesamiento de 35 mil toneladas diarias.

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La presencia de Kinross en Chile se extiende a más de dos décadas y en los últimos cinco años ha propuesto inversiones en cuatro proyectos por un monto total de 1.627 millones de dólares.

Atacama lidera la exploración minera en Chile con el 44 % del presupuesto del país en el área, según datos de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), y además del cobre, oro, plata y litio existen otros minerales como cobalto, rutilo y fosfato. EFE

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