El canciller de Surinam llega a Venezuela para fortalecer la cooperación bilateral

Caracas, 15 may (EFE).- El canciller de Venezuela, Yván Gil, recibió este viernes a su homólogo de Surinam, Melvin Bouva, en Caracas, con el objetivo de fortalecer la cooperación bilateral en distintos ámbitos.

"En nombre del Gobierno bolivariano, es un honor dar la bienvenida a Melvin Bouva, canciller de la República de Suriname", escribió Gil en un mensaje publicado en Telegram, donde compartió imágenes del encuentro.

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El jefe de la diplomacia venezolana sostuvo que la visita de Bouva al país busca fortalecer la cooperación en las áreas comercial, agrícola, cultural "y otras que puedan resultar en beneficios mutuos".

Gil no precisó si se dará la firma de algún acuerdo entre ambas naciones.

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En septiembre pasado, el ministro surinamés de Finanzas y Planificación, Adelien Wijnerman, y la embajadora de Venezuela en ese país, Ayezim Y. Flores Rivas, se reunieron para reforzar las relaciones comunes, específicamente en los sectores del petróleo, el gas, la educación y la economía, informó entonces el Servicio de Comunicación de Surinam (CDS, en inglés).

El CDS indicó que durante el encuentro Flores Rivas propuso a Wijnerman que el Gobierno venezolano podía proveer clases de español a los funcionarios del ministerio que dirige.

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Flores Rivas describió entonces la reunión como "un nuevo comienzo" para ambos países.

Además, resaltó que Venezuela, pese a todos los retos que enfrenta, se mantiene firme en apoyar a Surinam en los sectores de la educación, finanzas, petróleo y gas. EFE

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