Al menos cuatro muertos en un ataque israelí en Gaza para matar al presunto líder de Hamás

Gaza, 15 may (EFE).- Al menos cuatro palestinos murieron este viernes en la ciudad de Gaza en dos ataques del Ejército israelí contra un edificio y un vehículo, que según anunció el Ministerio de Defensa israelí buscan matar al presunto líder del grupo islamista Hamás en el enclave.

"Las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel, el Ejército) han atacado en Gaza a la mente tras la masacre, Izz ad Din al Haddad, líder del ala militar de la organización terrorista Hamás y uno de los arquitectos de la masacre del 7 de octubre", recoge el comunicado de Defensa, que aún no ha confirmado su defunción. EFE

PUBLICIDAD