Substrate AI nombra a Eduardo Montes presidente y a Lorenzo Serratosa nuevo consejero delegado

La empresa española de inteligencia artificial (IA) Substrate AI ha nombrado a Eduardo Montes nuevo presidente de su consejo de administración, mientras que Lorenzo Serratosa, hasta ahora en el cargo, pasa a asumir la dirección ejecutiva como consejero delegado, según ha informado este jueves la compañía.

Actualmente, Montes ejerce, entre otros cargos, como presidente de Airtificial, como consejero de Catenon y presidente de su Comisión de Auditoría; además de consejero de Mecalux, Big Sur e IQM.

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A lo largo de su carrera profesional, Montes ha ocupado posiciones de máxima responsabilidad tanto en el ámbito público como privado, incluyendo director de la Presidencia del programa europeo Eureka; director general adjunto del CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial); director general de Electrónica Industrial y miembro del comité de dirección de Alcatel; y presidente de Alstom España.

Posteriormente, fue vicepresidente y consejero delegado de Siemens España y presidente ejecutivo del Grupo Siemens a nivel mundial, siendo el primer español en ocupar un puesto de ese nivel en el DAX alemán; además de presidente de Ferroatlántica y de UNESA.

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INCORPORACIÓN DE LEANDRO HARILLO AL CONSEJO

Además, el nombramiento de Eduardo Montes viene acompañado de la incorporación de Leandro Harillo al consejo de administración de Substrate AI.

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Harillo, quien se incorporó a la compañía tras la adquisición de Binit en 2024, es actualmente Chief Product Officer (CPO) de Serenity Star y responsable del desarrollo de software de inteligencia artificial del grupo.

Como parte de esta reorganización, Lorenzo Serratosa, hasta ahora presidente de la compañía, asume el cargo de CEO de Substrate AI, mientras que José Iván García, actual CEO, pasa a ocupar la vicepresidencia del grupo y la posición de CEO de la división de salud, cuya operación de RTO en Reino Unido se encuentra en fase avanzada.

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Christopher Dembik, por su parte, permanece como consejero independiente y presidente de la comisión de auditoría.

'SERENITY PLATFORM'

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Coincidiendo con estos cambios, la compañía presenta en su 'Investor Day' su nueva plataforma de soluciones de inteligencia artificial para empresas y administraciones públicas, 'Serenity Platform'.

Esta plataforma integra capacidades de agentes de IA, automatización y 'cloud computing'.

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Substrate AI cerró 2025 con unas pérdidas netas atribuidas de 7,44 millones de euros, frente a las ganancias de 7,37 millones de euros registradas en el ejercicio anterior.

La cifra de negocios neta de la compañía se situó en 18,02 millones de euros, un 2,8% más que los 17,52 millones de euros del curso previo.

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