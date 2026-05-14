Pacifistas se despliegan en Jerusalén para evitar ataques ultranacionalistas

Jerusalén, 14 may (EFE).- Más de 200 activistas del movimiento pacifista israelí-palestino Standing Together se desplegaron este jueves en la Ciudad Vieja de Jerusalén para tratar de prevenir ataques de radicales israelíes durante la conocida como Marcha de las Banderas, dentro del Día de Jerusalén, que conmemora hoy la ocupación en 1967 de la parte este de la urbe.

"Estamos aquí para proteger a aquellos a quienes el Gobierno y la Policía han decidido abandonar", dijo Alon-Lee Green, codirector nacional de Standing Together en un comunicado.

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Esta tarde dará comienzo la Marcha de las Banderas, que recorre el barrio musulmán de la Ciudad Vieja de Jerusalén hasta llegar al Muro de las Lamentaciones; un evento que cada año deja escenas de violencia física, escupitajos y vandalismo de ultraderechistas judíos contra la población palestina.

Los activistas se encuentran posicionados en decenas de puntos a lo largo de las callejuelas de la Ciudad Vieja y en la Puerta de Damasco, donde se han producido incidentes violentos en años anteriores, detalló Standing Together.

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Este es el tercer año que esta organización -que promueve la paz, la igualdad y la justicia social entre israelíes y palestinos, además de oponerse a la ocupación de Cisjordania- realiza una actividad de presencia protectora en la Ciudad Vieja durante la Marcha de las Banderas, con activistas llegados desde distintos puntos de Israel.

Jóvenes judíos religiosos nacionalistas y grupos ultranacionalistas israelíes constituyen el núcleo más visible de los participantes que cada año se suman a esta marcha, en la que ondean banderas israelíes y se entonan cánticos y consignas que incluyen lemas como "muerte a los árabes".

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La marcha ha congregado en ediciones anteriores a decenas de miles de asistentes con una logística que incluye llegadas de autobuses desde yeshivás (escuelas talmúdicas) y asentamientos judíos ilegales en Cisjordania ocupada.

Aunque la celebración del Día de Jerusalén en Israel comenzó con un cariz patriótico militar, pronto derivó en una demostración de fuerza de los segmentos más vinculados al sionismo religioso en el país, que fueron tomando protagonismo desde los setenta.

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En los últimos años -marcados por la expansión de los asentamientos y el aumento de la violencia colona, la presencia de ministros de corte radical en el Gobierno, los atentados del 7 de octubre y la posterior ofensiva israelí sobre Gaza-, se ha generalizado entre la población árabe el temor a sufrir agresiones, así como la percepción de impunidad entre los participantes en estas marchas.

Así, la mayoría de habitantes del barrio musulmán de la Ciudad Vieja de Jerusalén cierra sus negocios o se marcha a otros puntos de la localidad para protegerse ante, según denuncia Standing Together, el "abandono" de la Policía israelí, actualmente bajo el mando del ministro ultranacionalista y colono de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir. EFE

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(Vídeo)