Oxfam alerta sobre redes transnacionales contra mujeres y colectivo LGTBI en Latinoamérica

Laura Guarinoni

Buenos Aires, 14 may (EFE).- El avance de redes transnacionales amenazan los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBI en Latinoamérica a través de alianzas entre "élites económicas, políticos conservadores y grupos fundamentalistas religiosos", advirtió este jueves en Buenos Aires la ONG Oxfam.

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El estudio 'Libertades en riesgo: ¿Quién gana y quién pierde? Grupos antiderechos y desigualdades en América Latina', presentado durante el Festival Futuro Imperfecto de la Revista Anfibia, afirma que en la región se ha consolidado una “ola reaccionaria” que busca frenar avances en derechos humanos y que especialmente atenta contra las comunidades de personas mencionadas.

“Las élites económicas, los políticos conservadores y los grupos fundamentalistas religiosos tienen objetivos en común, que son la concentración de la riqueza, la acumulación del poder político y el control de las narrativas sociales y culturales”, dijo a EFE la hondureña Denia Arteaga, del equipo de Justicia de Género de Oxfam para Latinoamérica y el Caribe y participante en los actos organizados por Anfibia.

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Según Arteaga, esas alianzas “se entienden y se conectan entre sí” con el objetivo de "reducir los derechos y las libertades”, sobre todo de mujeres, diversidades sexuales, comunidades indígenas y poblaciones afrodescendientes del continente americano.

Estas dinámicas se desarrollan en una región atravesada por una profunda desigualdad estructural, donde 160 millones de personas viven en situación de pobreza y 63 millones en pobreza extrema, mientras persisten brechas en el acceso a derechos básicos, según la organización.

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El documento presentado en la tercera edición de Futuro Imperfecto, donde se debate durante tres días sobre política, sociedad y periodismo, identifica estrategias articuladas a nivel regional e internacional por los grupos antiderechos y de extrema derecha.

Entre esas estrategias, Oxfam alerta de las campañas contra la educación sexual integral, el aborto legal y las políticas de igualdad de género, además de la difusión de discursos de odio y desinformación.

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Según la ONG, los grupos en mención apelan a “narrativas simplistas y emocionales” para capitalizar el malestar social y difundir mensajes basados en el miedo, la frustración y la desinformación.

Entre otras estrategias identificadas, Arteaga mencionó la defensa de un "supuesto orden natural y moral", la exaltación de la “familia tradicional” y campañas que presentan la educación sexual integral como una amenaza para las infancias.

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La activista advierte también sobre el peso creciente de redes conservadoras internacionales con capacidad de financiamiento, influencia política y presencia en medios de comunicación.

“Los medios de comunicación tienen este gran poder de controlar la narrativa de lo que se está hablando, ya sea desde lo social, lo político y lo económico”, afirmó Arteaga.

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Oxfam remarca que los retrocesos en derechos tienen efectos concretos sobre las poblaciones más vulnerables cuando esos "grupos reaccionarios" acceden al poder, ya que su gestión se acompaña de recortes en programas de salud sexual y reproductiva, de prevención de violencia de género y de protección social.

Le entidad recuerda que cada año diez millones de mujeres en la región no ven satisfechas sus necesidades de anticoncepción y que 3,6 millones recurren a abortos inseguros.

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El informe cita el caso argentino como ejemplo de reducción de programas vinculados a igualdad de género y salud sexual y reproductiva a partir de la llegada a la Presidencia de Javier Milei, en diciembre de 2023.

“Las mujeres más precarizadas, los cuerpos feminizados y las poblaciones indígenas se ven en mayor afectación porque no pueden acceder a estos servicios”, insistió Arteaga.

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Para la centroamericana, el desafío de los movimientos sociales y feministas pasa ahora por disputar el terreno de las narrativas públicas.

El documento invita a activar la imaginación y generar lenguajes que conecten con las mayorías. "Necesitamos crear visiones que sean irresistibles para las personas, que nos movilicen colectivamente", afirmó la investigadora hondureña. EFE

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