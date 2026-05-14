Nadal dice que lo más emocionante de su vida es ser padre y que la competición "es una página ya cerrada"

El extenista español Rafa Nadal ha afirmado que lo más emocionante de su vida es ser padre y que no echa de menos la competición porque es una página "ya cerrada".

"No vivo diariamente en esos recuerdos, estoy en otra etapa de mi vida y la estoy disfrutando", ha asegurado este jueves en una rueda de prensa tras inaugurar el Rafa Nadal Museum, en Manacor, que ofrece un recorrido por su vida tanto dentro como fuera de la pista.

Preguntado por el momento más emocionante de su vida, el manacorí ha puesto sobre la mesa el hecho de ser padre. "Mi vida real nunca cambió, esto es lo más importante para mí", ha dicho, agregando que ha logrado llevar una vida "muy normal".

El ganador de 22 'Grand Slams' también ha hablado de su padre, una persona "decisiva" en su vida. "Si estamos donde estamos es gracias a él, es un pilar muy importante en mi día a día", ha dicho el exnúmero uno del mundo.

