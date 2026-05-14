Merz destaca a Draghi como salvador del euro en tiempos de crisis y pide reformas en la UE

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Berlín, 14 may (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, destacó este jueves al expresidente el BCE Mario Draghi como salvador del euro en tiempos de crisis y pidió reformas para hacer frente a la situación actual en la que los principios sobre los que se creo la UE están amenazados.

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"Usted estabilizó la eurozona y el euro con recursos controvertidos. Era un riesgo. Hubiera podido fracasar pero tuvo éxito. Hoy el euro está firme y le estamos agradecidos", dijo Merz en un discurso durante la ceremonia de entrega del Premio Carlomagno a Draghi.

"Eso hay que agradecérselo a usted y a otros que asumieron responsabilidad en esa época. Pienso en Wolfgang Schauble", agregó.

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Merz citó parte del discurso pronunciado por Draghi al recibir el Premio Princesa de Asturias para recordar la presión que viven actualmente los principios europeos.

"Hemos confiado demasiado en que la fuerza de las ideas humanistas y occidentales convertiría al mundo en un reino de la libertad y de la paz. Nos equivocamos. Pero ver el error de ese optimismo ingenuo no implica abandonar la esperanza de que rijan las reglas en lugar de la arbitrariedad", subrayó Merz.

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"Europa se ha despertado, amplía su capacidad de defensa, identifica sus recursos de poder y está dispuesto a usarlos", agregó.

El canciller alemán se refirió también a la guerra de Ucrania, reiteró el apoyo alemán y el deseo que la guerra termine lo más pronto posible pero agregó que los ataques rusos de la última noche hablan otro lenguaje y que para que haya conversaciones de paz se necesita la voluntad de las dos partes.

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Asimismo, Merz rechazó, sin nombrarla directamente, la propuesta del presidente ruso que el excanciller alemán Gerhard Schroeder participe en posibles negociaciones al decir que "somos los europeos quienes deciden quienes hablan por nosotros y nadie más".

Merz recordó otra idea de Draghi según la cual "una Europa que no puede defender sus intereses a largo plazo no podrá mantener sus valores", y dijo que por ello es necesario fortalecer a la UE, modernizando el presupuesto y estableciendo prioridades.

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El canciller dijo que aunque a través de deuda se podría aplazar la necesidad de establecer prioridades el excesivo endeudamiento representa una pérdida de la capacidad de acción y una pérdida de sabiduría.

Por ello, en lugar de recurrir a la deuda, Merz propone seguir las recomendaciones de Draghi para explotar todo el potencial del mercado único. EFE

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