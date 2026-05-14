Fukada presenta en Cannes la sutil 'Nagi notes', un retrato de la homosexualidad en Japón

Cannes (Francia), 14 may (EFE).- La sociedad japonesa está marcada por el patriarcado, el matrimonio homosexual no es legal y las personas no heterosexuales tienden "a ser transparentes, a desaparecer". Por eso, el realizador Koji Fukada ha querido darles la visibilidad que merecen en 'Nagi Notes', una película presentada este jueves en la competición del Festival de Cannes.

"Siempre trato de captar la sociedad en la que vivo", explicó Fukada en una rueda de prensa para hablar de un filme que se desarrolla en Nagi, un pequeño pueblo del sur de Japón, en el que se reúnen Yoriko y Yuri, dos excuñadas que tienen una relación especial y ambigua.

PUBLICIDAD

Y a la vez, Haruki, el hijo de Yoriko, trata de aclarar sus sentimientos por su amigo Keita.

Para el realizador "es absurdo" lo que ocurre en su país con las personas homosexuales, especialmente en las comunidades pequeñas.

PUBLICIDAD

Nacido en Tokio, Fukada vivió una temporada en Nagi y se dio cuenta de que allí "la minoría de población homosexual estaba muy poco representada".

El hecho de que el matrimonio entre personas del mismo sexo no sea legal "ha obligado a la gente a ser transparentes, a desaparecer" y él lo que ha querido con 'Nagi NOtes' es "volver a darles el cuerpo, darles la consistencia y la visibilidad que ellos merecen".

PUBLICIDAD

Pero no quería hacerlo de manera demasiado explícita, que la sexualidad ni fuera el tema principal del filme, sino que se tratara de una característica de los personajes como cualquier otra, que no fuera algo que les definiera de manera absoluta.

"Yo creo que esta comunidad se enfrenta cotidianamente a la desigualdad y a la injusticia y que están ausentes del debate público en Japón", algo que no ocurre en la mayoría de los países occidentales.

PUBLICIDAD

Esos problemas se reflejan en la cautela con la que se comportan los personajes de la película, en la que la sutileza y la ambigüedad marcan el pausado ritmo de la narración, que se detienen en pequeñas situaciones de la vida en el campo más que en grandes conversaciones.

Fukuda usa de manera expresa la ambigüedad para que el espectador interprete lo que está pasando en un filme que ha sido muy bien recibido en Cannes.

PUBLICIDAD

"Muchas veces no sabemos lo que piensan realmente las personas que tenemos más cerca y en el cine hay una tendencia a mostrarlo todo. Pero eso nos aleja de la realidad y por eso creo que es mejor dejar las cosas implícitas", explicó.

Además, "todos nos enfrentamos a sentimientos ambiguos que tratamos de descifrar y me gustaba la idea de que el personaje de Yoriko tuviera esa parte difícil de describir".

PUBLICIDAD

A su lado, Takako Matsu y Shizuka Ishibashi, que interpretan a Yoriko y Yuri, respectivamente, y que trabajaron para mostrar las dudas de sus personajes y su búsqueda de su lugar en el mundo.

Una película rodada de forma muy artesanal y con ausencia de Inteligencia Artificial porque para el realizador japonés lo importante es "preservar el proceso creativo". EFE

PUBLICIDAD

(Foto)