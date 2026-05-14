España dejará de conceder y renovar residencias por razones humanitarias, la mayoría de venezolanos, desde el 12 junio

España dejará de conceder y renovar residencias humanitarias vinculadas a solicitudes de protección internacional a venezolanos desde el 12 de junio de este año, según se desprende de una nota informativa del Ministerio del Interior.

La medida se enmarca en la entrada en vigor del nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA), una normativa impulsada por la Unión Europea para unificar los criterios de migración y asilo entre los Estados miembros.

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Según explica en el documento el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, al que ha tenido acceso Europa Press, el nuevo reglamento europeo obliga a diferenciar entre la protección internacional y los permisos humanitarios nacionales.

Hasta ahora, España permitía que algunas personas cuya solicitud de asilo había sido denegada pudieran permanecer legalmente en el país mediante una autorización de residencia temporal por razones humanitarias. Este mecanismo se aplicaba tras una evaluación individualizada.

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Sin embargo, Interior considera que mantener este sistema podría generar "confusión" con las figuras oficiales de protección internacional reconocidas por la normativa europea. Por ello, el ministerio dejará de reconocer y renovar este tipo de permisos una vez entre plenamente en vigor el nuevo marco comunitario.

"En ese sentido y aunque el PEMA reconoce la posible existencia de estatutos humanitarios nacionales concedidos por los Estados miembros a los nacionales de terceros países y apátridas que no entren en el ámbito de aplicación del presente Reglamento, este reconocimiento se hace sobre la premisa y obligación de que dichos estatutos humanitarios no conlleven riesgo de confusión con la protección internacional", apunta.

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No obstante, Interior introduce una vía de transición para las personas que actualmente poseen este permiso humanitario anual. Desde el 16 de abril de 2026, quienes tengan una autorización de residencia por razones humanitarias derivada de protección internacional podrán solicitar la modificación de su situación hacia otras autorizaciones de residencia y trabajo previstas en la normativa de extranjería.

"CONCESIÓN GENERALIZADA" A VENEZOLANOS

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Aunque la nota informativa del Ministerio no habla de venezolanos en concreto, el Informe de Seguridad Nacional 2025, elaborado por el Departamento de Seguridad Nacional del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, reconoce la "concesión generalizada" por España de la residencia por razones humanitarias a los venezolanos.

"Se ha observado que la concesión generalizada por España de la residencia por razones humanitarias a los venezolanos, junto con el cambio de la política migratoria de la Administración de EEUU, han actuado como factores de atracción de esta población hacia España", señala.

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En esta línea, recuerda que, en 2025, se registraron en España 144.693 solicitudes de protección internacional, lo que supone una disminución del 13,55% respecto a las solicitudes registradas en 2024.

Asimismo, revela que a lo largo del 2025 se produjo un gran aumento de solicitudes de nacionales de Venezuela (cerca de 85.600 frente a 66.700 en 2024), que constituyen casi el 60% de todas las solicitudes, a gran distancia del segundo país, Mali. Sin embargo, Colombia, registra una reducción en su porcentaje de solicitudes: de representar el 25% en 2024 ha pasado al 10% en 2025.

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