Economía/Empresas- Barceló refuerza su expansión en el centro de Europa con la apertura del Barceló Dresden Newa

Barceló Hotel Group ha anunciado la apertura del Barceló Dresden Newa, un establecimiento de cuatro estrellas en el corazón de Dresde (Alemania) con el que la compañía consolida su presencia en el mercado germano.

Esta operación se enmarca en la estrategia de expansión internacional del grupo en Europa Central, una región donde la hotelera mallorquina ya gestiona un total de once activos distribuidos en seis países: Alemania, Eslovenia, Hungría, Italia, Polonia y República Checa.

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El nuevo hotel, que operaba anteriormente bajo la marca Occidental Hotels & Resorts, ha sido sometido a una reforma integral durante el primer trimestre de 2026 para adaptarse a los estándares de la enseña Barceló.

El proyecto de renovación, que culminó con la reapertura del edificio el pasado 2 de abril, ha incluido el rediseño total de las zonas comunes, el lobby bar, los espacios para eventos y la actualización de 200 habitaciones.

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El establecimiento cuenta con 319 habitaciones y destaca por su integración en el patrimonio artístico de la capital de Sajonia. La fachada del hotel mantiene el histórico mosaico 'Newa Landscapes', una obra de 1970 del pintor Franz Tippel protegida oficialmente como Patrimonio de Dresde. Este elemento artístico, de 18 metros de ancho, refuerza el carácter emblemático del edificio dentro del casco antiguo de la ciudad.

En el ámbito de los servicios, el Barceló Dresden Newa ha renovado su propuesta gastronómica con la apertura del Newa Restaurant y el Mosaik Garten Café & Terrasse, donde se fusiona la cocina tradicional de Alemania Oriental con técnicas modernas y toques mediterráneos.

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Asimismo, el complejo ha reforzado su oferta para el segmento MICE (reuniones, incentivos, conferencias y exhibiciones) con más de 600 metros cuadrados de instalaciones versátiles y ocho salas con capacidad para 300 personas, orientadas a captar el turismo de negocios en la región.