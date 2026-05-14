Director OMS al pueblo de Tenerife: Habéis dejado huella de cómo responder a las crisis

Ginebra, 14 may (EFE).- El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, hizo pública hoy una segunda carta abierta dirigida al pueblo de Tenerife, al que le dijo: "Habéis dejado una huella en la forma en que la humanidad responde a las crisis".

"Vivimos en una época en la que es fácil cerrar puertas, replegarse hacia dentro, dejar que el miedo se convierta en hostilidad. Tenerife eligió un camino distinto", destacó a su retorno a Ginebra, desde donde dirige la organización sanitaria y tres días después de darse por concluida la evacuación del crucero donde se registró el brote de hantavirus.

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"Puede que nunca lleguéis a conocer a los pasajeros y la tripulación que transitaron por vuestro puerto. Pero esas 150 personas y sus familias saben que, en algún lugar del Atlántico, hubo una comunidad isleña que dijo 'sí'. Esa comunidad sois vosotros", les felicitó. EFE