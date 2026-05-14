Dinamarca, Australia y Ucrania, entre los clasificados para la final de Eurovisión 2026

Viena, 14 may (EFE).- Dinamarca y Australia, los grandes favoritos de la velada, lograron este jueves, junto a otros ocho países, su pase a la gran final de Eurovisión 2026, que se celebrará este sábado y cuya lista de países clasificados quedó cerrada esta noche en la segunda semifinal.

Junto al danés Søren Torpegaard Lund y la australiana Delta Goodrem, avanzaron a la final ante 10.000 espectadores en el pabellón 'Wiener Stadthalle' de Viena las actuaciones de Ucrania, Bulgaria, Noruega, Rumanía, Malta, Chipre, Albania y Chequia.

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Mientras, los artistas de Suiza, Armenia, Luxemburgo, Azerbaiyán y Letonia quedaron fuera. EFE

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