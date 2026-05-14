Armenia prestará ayuda humanitaria al Líbano

Tiflis, 14 may (EFE).- El Gobierno armenio prestará ayuda humanitaria al Líbano, donde continúan las violaciones del alto el fuego y el balance total de fallecidos desde el inicio de las hostilidades asciende ya a 2.896, anunciaron este jueves las autoridades del país caucásico.

"Por decisión del Gobierno de Armenia, los fondos se destinarán a paliar la crisis humanitaria provocada por las hostilidades en curso en el Líbano", informó la agencia Armenpress, citando un comunicado oficial.

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Se agrega que Ereván destinará para estos fines 60 millones de drams (unos 17.000 dólares).

Los fondos se destinarán a la compra de alimentos, medicamentos y otros productos sanitarios que requiere la parte libanesa.

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Está previsto que delegaciones del Líbano e Israel se reúnan hoy y mañana en Washington para tratar de consolidar la tregua en vigor, extenderla y abordar también otros asuntos relacionados con una potencial solución negociada al conflicto.

La comunidad armenia en el Líbano se estima ahora en cerca de 60.000 personas, mientras hace diez años su número superaba los 150.000. EFE

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