Windows Update recuperará automáticamente los controladores problemáticos sin intervención manual

Windows Update podrá recuperar automáticamente desde la nube los controladores problemáticos para reemplazarlos por otros actualizados, sin que se requiera una intervención manual.

La 'Recuperación de controladores iniciada por la nube' es una nueva función que Microsoft ha anunciado para Windows, que retira un controlador después de su despliegue si se detecta que tiene problemas de calidad.

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Al recuperar el controlador problemático, el equipo afectado regresa a la versión del controlador que tenía instalada antes de la actualización o la siguiente mejor que funcionara correctamente, como explica Microsoft en el Centro de desarrollo de hardware.

El objetivo de esta novedad es agilizar un proceso que hasta ahora requería una acción por parte del fabricante, para que enviara una actualización, o del usuario, para que lo desinstalara manualmente.

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La recuperación se realiza a través de Windows Update, a partir del proceso de evaluación de Driver Shiproom. Solo afecta a aquellos controladores que fueron rechazados, no a los que ya están publicados y funcionan correctamente.