Yolanda Díaz dice que la Comunidad de Madrid quiere "trabajadores explotados" tras su recurso contra la regularización

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asegurado que la Comunidad de Madrid quiere "trabajadores explotados" tras su recurso contra la regularización extraordinaria de migrantes.

"Desde luego, con este recurso lo que se está diciendo es que quieren, obviamente, trabajadores y trabajadoras explotados y sin derechos", ha indicado Díaz en el acto 'Trabajadoras en el hogar: derechos, prevención, salud y seguridad', celebrado este jueves en la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE).

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En este sentido, se ha mostrado "muy orgullosa" de la regularización extraordinaria de migrantes que permite a los extranjeros en situación irregular obtener el permiso de residencia y trabajo. "Muchas de esas personas son trabajadoras del hogar, mujeres que ya estabais aquí, que ya lleváis muchos años aquí, que estabais conviviendo con nosotras, que estabais en nuestras casas, que trabajabais en nuestro país", ha subrayado.

En cuanto al recurso de la Comunidad de Madrid contra el procedimiento, Díaz ha expuesto que "es una vergüenza" y que el Gobierno "va a hacer lo que tiene que hacer" y que "no le quita derechos a nadie". Del mismo modo, ha precisado que, "cuando un colectivo de personas gana derechos, la sociedad en su conjunto gana derechos" y la hace "mucho más fuerte".

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También ha indicado que la acción llevada a cabo por el gobierno de Isabel Díaz Ayuso es "una enorme falta de humanidad". "Lo digo honestamente. Una auténtica falta de humanidad. Me pregunto dónde quedan los derechos humanos para estas personas. No lo puedo comprender. Me pregunto dónde queda la Constitución española", ha añadido.

Finalmente, ha mostrado "satisfacción" por la posición de la Iglesia Católica en esta materia. "Incluso mi satisfacción por la posición de la Iglesia Católica en esta materia. Estamos en vísperas de recibir al Papa y, desde luego, la dignidad de la posición de la Iglesia Católica en esta materia", ha concluido.

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