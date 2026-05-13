Tanxugueiras publica 'O cuarto': "La tradición para nosotros es como papá y mamá"

El trío gallego Tanxugueiras, formado por Aida Tarrío y las hermanas gemelas Olaia y Sabela Maneiro, publica este miércoles 'O cuarto' y en ese sentido aseguran que la música tradicional para ellas es "como papá y mamá".

"La tradición para nosotras es como casa. Como papá y mamá. Como cuando te pierdes un poco o de repente te pasan cosas malas, a donde acudes siempre y donde estás siempre arropándote. Por eso está esa sensación de que volvemos más a la tradición más pura, entre comillas, porque así lo necesitábamos. Es como ir al sitio donde naciste y al sitio donde estás segura. Además la música tradicional es una música muy de comunidad", ha asegurado Sabela Maneiro en una entrevista con Europa Press.

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El trío ha reivindicado además que no es posible que todos los artistas vivan "bajo un mismo molde" y sean iguales, defendiendo la tradición gallega como forma de "diferenciación".

"La gente ahora está comenzando a entender que nos tenemos que diferenciar en ciertas formas, que no podemos vivir bajo un mismo molde, ser todos iguales, pensar todos iguales, ser todos de todo el mundo. No, hay cosas que nos distinguen dependiendo de donde nazcamos y cómo nos criamos, del clima que tengamos, de cómo es la gente que está a nuestro alrededor y todavía se está un poco fraguando más todo eso", ha asegurado Tarrío.

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Así, la artista ha continuado explicando que es "poderoso" llevar "por bandera" una cultura, raíz o una lengua que solo comparte un reducido grupo de gente.

"Poder llevar por bandera una cultura, una raíz, una lengua que solo tienes tú y un reducido grupo de gente -obviamente nuestra cultura la compartimos y nos encanta que la gente descubra nuestra cultura y beba de ella- como llevar tu tierra y tu cultura hacia el mundo. Y enseñar que vienes de un sitio. No hay nada más poderoso que sentirte de parte de algo", ha apuntado.

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'O cuarto' es el nuevo trabajo de las gallegas y su publicación coincide con su décimo aniversario haciendo música. De hecho, lo celebrarán con un concierto -el único este año en Galicia- en el Coliseum de A Coruña.

Aunque su discografía siempre ha estado muy ligada al folclore gallego, Tanxungueiras asegura que se trata del trabajo en el que más han ahondado en la "tradición", para después explicar que buscaban que no las "comiese" el algoritmo. Así, han creado un trabajo desde "la bravura silenciosa y serena". "Es como decir 'lo estoy haciendo porque quiero'", ha explicado Sabela Maneiro.

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LA AUSENCIA DE ESPAÑA EN EUROVISIÓN: "NOS PARECE PERFECTO"

Hace cuatro años participaron en el Benidorm Fest con la canción 'Terra'. Esa edición, en 2022, ganó el certamen Chanel y su 'SloMo', que representaron a España en Eurovisión.

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La participación en el concurso, ha explicado el grupo gallego, les dio visibilidad pero también les pasó "por encima", por lo que no pudieron estar "tan presentes" como hubiesen querido en su proyecto.

Este año, ha sido la primera vez que el Benidorm Fest no ha servido para elegir al representante de España en el Festival de Eurovisión tras la retirada de RTVE por la participación de Israel.

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"Que el Benidorm Fest sea la llave a Eurovisión es lo menos importante. Lo más importante es que en 'prime time' se dé a conocer grupos y proyectos que son emergentes o que ya no son tan emergentes pero necesitan ese foco. Como decía Sabela, eso es lo realmente importante. Y que este año no vaya a Eurovisión y que no se utilice el Benidorm Fest para eso... Es que no hay mucho más discurso que el de la ética y la moral O sea, nos parece perfecto", ha zanjado Tarrío.