Petroprix avanza en su expansión internacional con una nueva gasolinera en Chile y suma 205 en el mundo

Petroprix ha avanza en su expansión internacional con la apertura de una nueva estación de servicio en Chile, la segunda de la compañía en el país y la número 205 en el mundo, informó la compañía.

En concreto, esta nueva gasolinera está situada en Peñaflor, en la Región Metropolitana de Santiago, una de las principales áreas urbanas y de crecimiento residencial del entorno de la capital chilena.

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El consejero delegado de Petroprix, Manuel Santiago, destacó que, en un mercado como el español, "donde la competencia por aperturas empieza a generar canibalización y retornos decrecientes, la diversificación geográfica deja de ser una opción y se convierte en una necesidad estratégica".

Actualmente, Petroprix opera 190 estaciones de servicio en España y mantiene presencia internacional en Portugal, Chile y Panamá, mientras avanza en nuevos proyectos en Polonia y Estados Unidos. La compañía prevé alcanzar actividad en seis países antes de finalizar el año.

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El crecimiento de Petroprix fuera de España se articula actualmente entre Europa del Este, Latinoamérica y Estados Unidos. En el caso de América Latina, Chile se ha convertido en uno de los mercados prioritarios para la compañía y prevé poner en marcha tres nuevas estaciones operativas allí durante los próximos meses, concentrando su crecimiento en grandes áreas urbanas como Santiago de Chile y Valparaíso.

El objetivo de la compañía andaluza es alcanzar una red de 50 estaciones en Chile en los próximos años, con una inversión prevista de 40 millones de dólares (unos 34 millones de euros) y una cuota de mercado estimada de entre el 5% y el 10%.

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En Europa, ha reforzado igualmente su presencia en Portugal, donde opera desde hace dos años y cuenta con nuevas licencias en tramitación el objetivo de alcanzar alrededor de 25 estaciones a medio plazo. Además, la compañía está trabajando para empezar en otros países europeos a corto plazo.