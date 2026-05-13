Teherán sostiene que en la guerra en Irán se enfrentan quienes atacan "por diversión" y quienes protegen inocentes

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, ha defendido este martes que la guerra derivada de la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Teherán el pasado 28 de febrero, mientras Washington y la República Islámica mantenían negociaciones diplomáticas, se trata de un conflicto entre quienes se "jactan" de atacar "buques desarmados por diversión" y quienes hacen "todo lo posible por proteger vidas inocentes".

Lo ha hecho en un mensaje publicado en sus redes sociales en el cual ha considerado que en esta contienda están enfrentados quienes "se deleitan con violar todas las leyes de la guerra y la decencia humana básica", vanagloriándose de "torpedear buques desarmados por diversión", y los que "hacen todo lo posible por proteger vidas inocentes".

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En esa misma línea Baqaei ha querido dar un paso más y poner el acento en "aquellos que asesinan por diversión, que masacran a niños para atormentar a sus familias o que lanzan misiles de última generación contra pabellones deportivos femeninos simplemente para probar su poder destructivo", tras lo cual ha considerado que en esta guerra no solo están en disputa "el territorio, los recursos o la geopolítica" sino "el significado mismo del 'bien' y el 'mal' en esta época y para el futuro".

"Esta es una guerra entre mentirosos profesionales que inventan justificaciones para las atrocidades, y un pueblo orgulloso que defiende su patria y la dignidad humana confiando únicamente en su propia fuerza y determinación", ha subrayado el portavoz de la cartera de Exteriores del país asiático agregando que esta conflagración la confrontan "aquellos cuyas decisiones se ven empañadas por el compromiso moral" y los que "actúan con la conciencia tranquila".

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A renglón seguido, Baqaei ha instado a los destinatarios de esta suerte de misiva difundida en redes que ha dirigido a "todo ser humano decente, independientemente de su religión, origen étnico, nacionalidad, raza o cualquier otra distinción" a elegir si aceptar un mundo "gobernado por amos esclavistas modernos" que "gobiernan mediante la coacción, la mentira y la extorsión" o defender un mundo "basado en el respeto, la justicia la paz y la dignidad humana".

"Si rechazas el camino de la barbarie y la dominación, entonces encuentra el valor moral para hablar, para actuar y para situarte en el lado correcto de la historia, antes de que el mundo caiga en un abismo de anarquía y subyugación", ha esgrimido el portavoz iraní espetando que "en tiempos como estos, el silencio es complicidad con el mal".

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Las palabras de Baqaei llegan el mismo día en que las autoridades de la República Islámica han presentado una demanda contra Estados Unidos ante un tribunal de arbitraje con sede en La Haya, Países Bajos --el Tribunal de Reclamaciones Irán-Estados Unidos, creado en 1981 para resolver la crisis de los rehenes iniciada en 1979-- por perpetrar una "agresión militar" contra el país y "atacar sus instalaciones nucleares", amén de "imponer sanciones económicas" y "amenazar con recurrir a la fuerza". Todo ello en un momento en que las conversaciones entre Washington y Teherán para poner fin al conflicto se encuentran estancadas.

Tanto es así que el propio Trump se refirió este lunes al cese de hostilidades alcanzado entre ambas partes como un alto el fuego que está "en estado crítico" y que es "increíblemente débil", tras haber reiterado que la propuesta enviada por la cúpula de poder iraní para acabar con el conflicto es "simplemente inaceptable".

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