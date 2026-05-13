Laura Sánchez, pareja de Manuel Escribano, da un consejo a Tana Rivera en su relación con Roca Rey

Después de dos años y medio de relación, Laura Sánchez y Manuel Escribano forman una de las parejas más sólidas y enamoradas del panorama taurino. Y lo han vuelto a demostrar en la gala del 40º aniversario de los premios 'Puerta del Príncipe' a los triunfadores de la Feria de Abril 2026 -en la que el torero ha recibido el galarón a la 'Suerte de matar'- que se han celebrado este martes en el Real Alcázar de Sevilla, donde inseparables han derrochado complicidad y sonrisas ante las cámaras presumiendo del gran momento que están viviendo en una cita muy especial que tampoco se perdieron otros nombres del mundo del toro como Francisco Rivera con Lourdes Montes, Curro Romero junto a Carmen Tello, Juan José Padilla, o Juan Antonio Ruiz 'Espartaco', encantado con el segundo embarazo de su hija Alejandra.

"La temporada de Manuel no la llevo con preocupación no, la llevo con much ilusión. Tenemos Madrid a la vuelta de la esquina, a final de mes, es una plaza importante y lo llevo bien la verdad. No puedo acudir siempre ni tampoco le puedo acompañar siempre, pero en fechas puntuales sí me apetece acompañar" ha reconocido la modelo mostrando su apoyo incondicional a Escribano a diferencia de otras parejas de toreros que prefieren no acudir a la plaza para no sufrir.

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De ahí que su consejo a Cayetana Rivera en su incipiente noviazgo con Andrés Roca Rey sea que "creo que hay que saber separar un poco las cosas. Depende de la persona, eso es lo primero, y cada persona y cada torero es totalmente diferente. Hay una cosa que puedo decir aquí, a mí Manuel me da paz. Y es muy difícil que una persona que se juega la vida te dé paz, pues a mí Manuel me da paz".

"Pero no le diría nada a Tana, que además también tiene esa parte de aprendizaje que yo no tenía" ha apuntado haciendo referencia a la estirpe taurina de la hija de Francisco Rivera.

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Enamoradísima de Manuel, Laura ha respondido entre risas a la pregunta de si les gustaría ampliar la familia: "No, no, no. Pregúntame mejor por boda, hombre. Paso a paso, ¿no? jajaja. Pregúntame por los niños. Está todo bien. Venga, muy bien".

Escribano, por su parte, se ha pronunciado sobre la posible reaparición de Roca Rey, que estaría intentando acortar los plazos tras su grave cogida en La Maestranza el pasado 23 de abril para reaparecer este viernes 15 de mayo en Jerez. "Sé que su recuperación va muy bien y bueno, los toreros recuperamos pronto y Andrés con la fuerza que tiene, la juventud que tiene, la gana que tiene de todo, estará prontito. Creo y sé que está intentando volver en Jerez, pero depende de cómo le vaya funcionando toda su musculatura" ha revelado.

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