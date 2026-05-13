Fundación Ibercaja donará un manto a la Virgen del Pilar por su 150 aniversario que representa a "todos los aragoneses"

Fundación Ibercaja ofrecerá un manto joya, realizado en exclusiva, a la Virgen del Pilar, con motivo de la celebración de su 150 aniversario. Se trata de una pieza única, cargada de simbolismo y que representa a "todos los aragoneses" con motivos característicos de las tres provincias.

El director general de Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo, ha presentado el manto joya en una rueda de prensa este miércoles en Patio de la Infanta, donde la pieza podrá contemplarse hasta el próximo 25 de mayo. También han asistido la jefa de Cultura de Fundación Ibercaja, Mayte Ciriza, el director artístico, Miguel Clarós, y la directora de Producción, Dolores Fernández.

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José Luis Rodrigo ha incidido en lo "especial" de este año en el que se celebra el 150 aniversario de Fundación Ibercaja, en concreto, el 28 de mayo es el día en el que se inició su actividad y, por ello, será en esa "relevante y emotiva" jornada en la que tendrá lugar una solemne eucaristía en la Basílica del Pilar, a las 20.00 horas. Previamente, se ofrecerá el "precioso manto" a la Virgen del Pilar.

Acerca del manto, el director general de Fundación Ibercaja ha explicado que se ha encargado "en exclusiva" con motivo del 150 aniversario y para su realización "quisimos confiar en los mejores artesanos del arte textil religioso en nuestro país, el taller Orobordado de Sevilla, auténticos expertos y herederos del bordado tradicional que convierten en arte y patrimonio".

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"La pieza que ofrecemos a Nuestra Señora del Pilar simboliza a nuestra institución --Fundación Ibercaja-- y el vínculo que nos une a nuestra tierra, a Aragón. Y, por supuesto, la tradición y la gratitud que igualmente mostraremos el día 28 de mayo en la Basílica del Pilar", ha indicado Rodrigo.

DETALLES DE LA PIEZA

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El manto ha sido realizado sobre un tejido de terciopelo de seda con brillo tornasolado, donde los bordados parecen suspendidos en el aire y esconde diferentes símbolos. Entre ellos, la representación del Monte de Piedad --orígen de Fundación Ibercaja--, el logo de la entidad insertado sutilmente como una joya o la flor de Edelweiss, uno de los emblemas de la flor pirenaica.

Igualmente, entre las referencias destacan tiaras basadas en los modelos de la Joyería Ansorena, autora de la corona de la Virgen de 1905, con joyas donadas por miles de devotos, así como la estética de los grandes talleres de bordado de principios del siglo XX, como el de Hijos de Miguel del Olmo. También pueden verse anagramas de María repartidos a lo largo de la superficie, así como Joyas del Tesoro de la Virgen.

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Asimismo, el manto recoge la idea de la vinculación de Fundación Ibercaja con el territorio, muestra de su compromiso con el progreso social, económico y cultural de Aragón, donde están sus raíces, tal y como ha recordado José Luis Rodrigo. Es por ello que se alude a las tres provincias aragonesas.

Por un lado, Huesca está bordada en plata por sus cumbres nevadas del Pirineo, Zaragoza, presente en el eje central mediante un conjunto de flores y una fuente, en referencia a la Virgen del Pilar, y Teruel, mencionada a través de elementos de inspiración mudéjar que tanto caracterizan a su arquitectura. La pieza se cierra con 33 perlas colgantes que simbolizan a todas las comarcas de la comunidad autónoma. El río Ebro también forma parte del diseño, ya que ejerce de elemento vertebrador del territorio.

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"En cierto modo, en este manto estamos todos representados todos los aragoneses a través de nuestra historia, a través de nuestras raíces y de nuestro compromiso con Aragón y así hemos querido concebirlo, como un homenaje a todas las personas que durante estos 150 años han contribuido a hacer posible la historia de Fundación Ibercaja y quienes hoy en día siguen siendo el foco de toda nuestra labor", ha resumido José Luis Rodrigo.

LAS MEJORES CALIDADES

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La directora de Producción de Orobordado, Dolores Fernández, ha precisado que, estructuralmente, el manto está dividido en tres partes "con una fuerte carga simbólica" para dedicar cada una de ellas a una provincia de Aragón.

En cuanto a la técnica, ha subrayado que se han seleccionado "las mejores calidades existentes" y el conjunto "está realizado en malla montada en hojilla, sobre una malla de algodón y cartones realizados en liso". Además, ha continuado Fernández, "puntualmente se insertan escamados de lentejuela y algunos canutillos, pero la pieza es completamente en hojilla y cartulina, lo máximo que hoy en día da el bordado en oro".

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"El soporte imita tener una apariencia marmórea, buscando el efecto del recubrimiento del camarín de la Virgen, para que una vez colocado, parezca que los bordados quedan suspendidos en el Pilar", por lo que se ha escogido un terciopelo de seda de tornasol "de primerísima calidad", ha contado Dolores Fernández.

Otro elemento característico, ha anotado, "es la greca inferior que remata el conjunto, realizada sobre una malla de bolillo completamente artesanal, que queda calada y suspendida por partes en el soporte textil". No ha pasado por alto la directora de Producción de Orobordado el conjunto de piedras de cristal de diferentes tonalidades engarzadas en oro y dispuestas de manera asimétrica.

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El equipo de Orobordado está compuesto por 23 personas, pero en el manto han trabajado ocho artesanos y todo el proceso se ha llevado a cabo siguiendo "las mismas técnicas ancestrales que se hacían antiguamente" y "todos los volúmenes se han elaborado completamente a mano", según ha relatado Fernández.

Igualmente, ha comentado que se comenzó a trabajar en el soporte del manto en el mes de octubre y, anteriormente, ya se había presentado y aprobado el diseño y se había escogido el soporte textil. Dolores Fernández ha recalcado que en todo momento "han trabajado las mismas manos, seña de la exclusividad que queríamos dar a la pieza".

OFRECIMIENTO DEL MANTO

Tras mostrarlo en el Patio de la Infanta, Fundación Ibercaja llevará a cabo el ofrecimiento del manto a la Virgen el próximo 28 de mayo, en una solemne eucaristía en la Basílica del Pilar con la que se conmemorará la fecha exacta en la que se cumplen 150 años de la creación de la institución.

La muestra del manto ofrece una oportunidad única para admirar, antes de su entrega, esta gran pieza textil concebida como testimonio de gratitud y símbolo del vínculo histórico de Fundación Ibercaja con Aragón. El manto conmemora una efeméride excepcional y que, desde la belleza de sus materiales y la riqueza de su elaboración, resume 150 años de compromiso con el territorio, la cultura y las personas.

Previsiblemente, el próximo 28 de mayo la Virgen del Pilar lucirá el nuevo manto donado por Fundación Ibercaja y, tal y como ha adelantado José Luis Rodrigo, el objetivo es que lo luzca cada 28 de mayo de años venideros.