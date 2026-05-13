Arrancan en Georgia maniobras militares internacionales con participación de España

Tiflis, 13 may (EFE).- Las maniobras militares de fuerzas de tropas especiales Trojan Footprint arrancaron hoy en Georgia con la participación de efectivos de España, Estados Unidos, Polonia, Reino Unido, Rumanía y el país anfitrión, según informó el Ministerio de Defensa georgiano.

Según el mando militar de Georgia, los ejercicios se llevan a cabo en la base militar de Mujrovani, a 50 kilómetros al este de la capital georgiana.

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Las maniobras, celebradas en Georgia por cuarta vez, arrancaron con una ceremonia encabezada por el comandante del Ejército georgiano, mayor general Irakli Chichinadze, en la que participaron agregados militares acreditados en la nación caucásica.

Estos ejercicios son organizados por la Comandancia estadounidense de Operaciones Especiales de Europa (SOCEUR) y las Fuerzas Armadas de Georgia.

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El Ministerio de Defensa de Georgia no develó el número de efectivos que participan en los ejercicios.EFE