Armenia saluda la decisión turca de eliminar barreras al comercio bilateral

Tiflis, 13 may (EFE).- El Ministerio de Exteriores de Armenia saludó este miércoles la decisión de Turquía de establecer relaciones comerciales directas con Ereván en el marco de un proceso de normalización que está en marcha entre ambos países.

"Se trata de un paso importante para (el establecimiento de) unas relaciones plenas entre ambos países", declaró la portavoz de Exteriores armenio, Ani Badalián, citada por la agencia Armenpress.

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Agregó que "la decisión de Turquía de eliminar las barreras al comercio bilateral con Armenia constituye otro resultado del proceso de normalización entre Armenia y Turquía".

También el representante armenio en las negociaciones con Turquía, Rubén Rubinián, se congratuló por la medida.

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"El comercio directo entre Armenia y Turquía, en lo que respecta a las aduanas, se ha vuelto posible sin necesidad de modificar ningún documento. Seguimos trabajando para abrir la frontera, incluido el ferrocarril Giumri-Kars", escribió Rubinián en Facebook.

Un portavoz del Ministerio de Exteriores turco aseguró en la red social X que el pasado lunes ya se concluyó la negociación para establecer esas relaciones comerciales directas, pero que aún continúan los trabajos técnicos y burocráticos destinados a abrir la frontera común.

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Los dos países no tienen relaciones diplomáticas plenas -Turquía cerró la frontera en solidaridad con Azerbaiyán en 1993- ni embajador en sus respectivas capitales pero sí enviados especiales para la normalización de las relaciones.

El vicepresidente turco, Cevdet Yilmaz, asistió el pasado día 4 en Armenia a la cumbre de la Comunidad Política Europea y celebró un encuentro bilateral con el primer ministro armenio, Nikol Pashinián.

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En esa reunión se acordó restaurar conjuntamente el histórico puente medieval de Ani, en la frontera entre ambos países y que fue un cruce importante en la histórica Ruta de la Seda.

Turquía fue uno de los primeros países en reconocer la república de Armenia al independizarse de la Unión Soviética en 1991, pero el establecimiento de relaciones diplomáticas plenas quedó en suspenso debido a tensiones históricas y disputas sobre la línea fronteriza.

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Uno de los puntos tradicionales de fricción es la negativa turca a reconocer como genocidio las matanzas de armenios cometidas por el entonces Imperio otomano en 1915.

En junio de 2025 el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, recibió a Pashinián en Estambul.EFE

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