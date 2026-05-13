BingX anuncia al Campeón del Mundo Enzo Fernández como Embajador Global de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026

PR Newswire

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CIUDAD DE PANAMÁ, 13 de mayo de 2026

CIUDAD DE PANAMÁ, 13 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- BingX, uno de los principales exchanges de criptomonedas y una compañía de IA Web3, ha nombrado al campeón del mundo con Argentina y con el Chelsea FC Enzo Fernández como Embajador Global. Esta alianza se basa en la estrategia global de patrocinio deportivo de BingX, tras su reciente asociación con Scuderia Ferrari HP y la renovación con el Chelsea FC, y llega en un momento crucial antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026, permitiendo a BingX conectar con millones de aficionados en todo el mundo en el mayor escenario del fútbol.

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Como uno de los mayores talentos de su generación, Fernández, que juega en el Chelsea FC y representa a la Selección Argentina, personifica la ambición, la precisión y la resiliencia. Mediante esta colaboración, BingX busca conectar la precisión y el rendimiento del deporte de élite con las finanzas digitales, inspirando a una nueva generación de usuarios a tomar las riendas de su futuro. Esta alianza se desarrollará a través de campañas globales, experiencias digitales e iniciativas centradas en los aficionados durante la Copa del Mundo 2026 y más allá.

Este anuncio marca un hito importante en la expansión global de BingX y en la evolución de su identidad de marca como plataforma premium de reconocimiento mundial. Tras su alianza con el Chelsea FC en 2024 y una colaboración plurianual con la Scuderia Ferrari HP a principios de 2026, Enzo Fernández se ha convertido en el primer atleta individual en ser Embajador Global de la compañía. La trayectoria de Fernández, desde Buenos Aires hasta la cima del fútbol mundial, refleja la propia trayectoria de crecimiento, determinación y ambición global de BingX.

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"Esta alianza representa un paso importante en el crecimiento de BingX en Latinoamérica", declaró Pablo Monti, Portavoz de BingX. "Enzo Fernández posee una combinación excepcional de adaptabilidad, inteligencia y capacidad para mantener el control bajo presión. Estas cualidades coinciden plenamente con los valores de BingX y reflejan la filosofía que impulsa a BingX a ayudar a sus usuarios a desenvolverse con confianza en los dinámicos mercados financieros, incluyendo criptomonedas, acciones, divisas, materias primas y más".

"Me enorgullece unirme a BingX como Embajador Global", declaró Enzo Fernández. "Para mí, el éxito se construye en los momentos que pasan desapercibidos: la disciplina, la convicción y la constancia detrás de cada decisión. Esa mentalidad fue lo que me atrajo a BingX. Es una plataforma reconocida por su confianza y fiabilidad, y estoy entusiasmado con el camino que tenemos por delante y con lo que podemos construir juntos. Queremos inspirar a las personas a confiar en sí mismas, tomar las riendas y forjar su propio futuro".

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Sobre BingXFundada en 2018, BingX es uno de los principales exchanges de criptomonedas y una compañía de IA Web3, que presta servicios a más de 40 millones de usuarios en todo el mundo. Considerada una de las cinco principales plataformas de intercambio de derivados de criptomonedas a nivel mundial y pionera en el copy trading de criptomonedas, BingX responde a las necesidades cambiantes de los usuarios en todos los niveles de experiencia.

Con un conjunto integral de productos y servicios basados en IA, que incluye futuros, operaciones al contado, copy trading y ofertas de TradFi, BingX ofrece a los usuarios herramientas innovadoras diseñadas para mejorar el rendimiento, la confianza y la eficiencia.

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BingX lleva siendo partner oficial del Chelsea Football Club desde 2024 y se ha converitido en el primer exchange cripto partner oficial de Scuderia Ferrari HP desde 2026.

Para más información, por favor visita www.bingx.com

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FUENTE BingX