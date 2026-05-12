Raquel Bollo se pronuncia sobre la reconciliación de Isabel Pantoja e Isa Pi: "Lo positivo que saco es..."

Buscando reivindicar y poner en valor la celebración más castiza de Madrid, la fiesta de San Isidro, 'El Español' ha entregado sus premios 'Castizo' este lunes en una gala en el Teatro Circo Price que, capitaneada por Pedro J. Ramírez y Cruz Sánchez de Lara se ha llenado de chulapos y chulapas y ha congregado a numerosos rostros conocidos como el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, Paz Padilla, Tomás Páramo y María García de Jaime, o Begoña García Vaquero y Pedro Trapote.

También a Raquel Bollo, que con un look 'reciclado' con cosas que ya tenía, pañuelo de lunares en la cabeza y claveles naturales, ha 'inventado' un estilo "neo chulapa" con el que se ha confesado encatada a pesar de que, como reconoce "lógicamente me identifico más con el traje de flamenca".

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Y aunque hace años que no tiene relación con Isabel Pantoja, no ha dudado en pronunciarse sobre su inesperada reconciliación con su hija Isa Pi, que la joven reveló hace unos días en '¡De viernes!' muy emocionada: "No vi la entrevista porque ahora mismo estoy a full de trabajo, pero sí me han contado cosas, y lo único positivo que a mí es lo que más me alegra, vamos, lo único positivo no quiere decir lo positivo, que realmente de las cosas que ella cuente son sus cosas, lo positivo que saco es que su madre y ella ya han tenido contacto y yo siempre lo que he deseado tanto para ellos, los niños, como para la madre". "Siempre pienso que hijos y madres y padres deben de estar unidos" ha expresado.

Respecto al tiempo que ha tardado en llegar este acercamiento, y en el que la tonadillera se ha perdido momentos tan importantes en la vida de su hija como su boda con Asraf, la Primera Comunión de su hijo Alberto, o el nacimiento de su hijo Cairo, Raquel opina que "a veces la vida es así. Entramos en bucle, 'que si tú, que si yo, que si tú...' y al final lo que se hace es perder el tiempo, porque tarde o temprano yo pienso que la buena relación o el encuentro de nuevo está escrito en el destino". "Al final como vuelvo a repetir, padres e hijos deben de estar unidos" ha zanjado.

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Hablando de hijos, la diseñadora ha aclarado que tras su polémica con Gloria Camila, Manuel Cortés sigue centrado en su música "como siempre ha estado. Que al final en un momento dado haga algo puntual en un plató no signifique que se vaya a dedicar a ello. Él su camino y ya está, de hecho ha empezado a girar ahora, ha sacado tema nuevo que está funcionando muy bien, 'Tabernero', y la verdad que él feliz como siempre".

"Yo tengo entendido que el enfado de Gloria y Rocío Flores no fue por ningún tema de Manuel, pero creo que eso ya ha quedado súper atrás. Gloria y Rocío ya está bien, no tengo ni idea, eso es algo que lo tendrán que contar ellas, yo es que no tengo ni idea. Al final Manuel es que siempre ha tenido buena relación con Rocío y la sigue teniendo porque al final, a mí a Rocío me une una persona que es Olga Moreno, que yo soy amiga de Olga desde Sevilla, desde hace mil años" ha añadido, dejando claro que la reconciliación entre la hija y la nieta de Rocío Jurado no va a afectar a la amistad de su hijo con la influencer.

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En cuanto a ella, Raquel está contando los días para el lanzamiento de su biografía, 'La vida después del ruido', y como confiesa "tengo muchos nervios porque es una aventura nueva. Es un sueño que la verdad nunca hubiese imaginado que se hubiese hecho realidad y se ha hecho. Estoy muy contenta, muy segura del paso que he dado y eso es lo importante, que al final está contado un poco todo también desde la calma y creo que es algo que yo me merecía a mí misma y como siempre digo también se merecía la comunidad que me sigue, que me apoyan desde que salí en televisión y creo que ya han pasado veintitantos años y sobre todo a mis padres también".