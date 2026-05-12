El líder de los Verdes pide disculpas por no pagar el impuesto municipal de su barcaza

Londres, 12 may (EFE).- El líder del Partido Verde británico, Zack Polanski, ha pedido disculpas por no haber pagado al parecer el impuesto municipal sobre la casa flotante en la que vivió hasta hace poco en un barrio de Londres, informa este martes la BBC.

Un portavoz de la formación emitió un comunicado a través de esa cadena británica en el que afirma que Polanski toma "medidas para pagar cualquier impuesto municipal que pudiera adeudar".

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"Zack se disculpa sinceramente por este error involuntario", agregó el portavoz, después de que el líder de los Verdes recibiera presiones para explicar si su casa flotante, amarrada en un puerto deportivo del barrio de Hackney, era su residencia principal.

Según los expertos, una embarcación está sujeta al impuesto local cuando es utilizada como la residencia principal de una persona.

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El abogado experto en asuntos fiscales Dan Neidle, que ha investigado los impuestos de varios políticos, analizó la situación de Polanski y escribió esta semana en su sitio web Tax Policy Associates: "Si, como parece probable, esa era su residencia principal, entonces el señor Polanski y su pareja deberían haber pagado el impuesto municipal allí".

La semana pasada, el periódico The Times cuestionó si Polanski había pagado el impuesto por el barco durante los últimos tres años.

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El izquierdista líder de los Verdes consiguió buenos resultados en los recientes comicios. En Inglaterra ganó 376 nuevos concejales hasta quedarse con 568, mientras que en el Parlamento de Escocia obtuvo 15 escaños y en el de Gales 2. EFE