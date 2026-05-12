Taiwán carga contra China por "obstruir" su participación en la asamblea general de la OMS

Taipéi, 12 may (EFE).- El Gobierno taiwanés cargó este martes contra China por "obstruir" su participación en la asamblea anual de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que comenzará el 18 de mayo en Ginebra, y reivindicó el "derecho legítimo" de Taiwán a participar en organismos multilaterales como "Estado soberano".

En una rueda de prensa rutinaria, el portavoz de la Cancillería china Guo Jiakun declaró este lunes que la presencia de Taiwán en este tipo de foros debe desarrollarse "de acuerdo con el principio de 'una sola China'" y sostuvo que, sin el consentimiento de Pekín, la isla "no tiene base, razón ni derecho" para participar en la asamblea.

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El vocero argumentó asimismo que las autoridades del gobernante Partido Democrático Progresista (PDP) de Taiwán mantienen una postura favorable a la "independencia", lo que, en opinión de Guo, ha hecho desaparecer la "base política" para la participación de Taipéi en la OMS.

En un comunicado de respuesta, el Ministerio de Asuntos Exteriores taiwanés subrayó este martes que la República de China (nombre oficial de Taiwán) es un "Estado soberano e independiente" que "no está subordinado" a la República Popular China y, en consecuencia, "tiene derecho a participar en organizaciones internacionales".

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"La participación de Taiwán en organizaciones internacionales se basa en el derecho legítimo y legal derivado de nuestra soberanía, y solo el Gobierno democráticamente elegido de Taiwán puede representar al pueblo taiwanés en la comunidad internacional y en foros multilaterales", apuntó el texto.

La cartera de Exteriores también resaltó que Taiwán es un "socio indispensable" del sistema sanitario global y que el bloqueo de China a su participación en la OMS por motivos políticos "ha perjudicado gravemente el derecho a la salud de toda la humanidad".

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"El ministerio insta a la secretaría de la OMS a mantener la profesionalidad y la neutralidad, rechazar la interferencia política de China e invitar cuanto antes a Taiwán a participar en la OMS en calidad de observador, para que Taiwán pueda contribuir a la salud pública global", concluyó el comunicado.

Taiwán, que tampoco es miembro de Naciones Unidas, participó como observador en la Asamblea Mundial de la Salud entre 2009 y 2016, durante el Gobierno del Kuomintang (KMT), en una etapa de mayor acercamiento entre Pekín y Taipéi.

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Desde la llegada al poder del PDP en 2016, China ha bloqueado nuevamente la participación de la isla en la reunión anual de la OMS, algo criticado tanto por el Ejecutivo taiwanés como por países como Estados Unidos. EFE