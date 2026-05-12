Más de 70 diputados laboristas piden la dimisión de Starmer

Más de 70 diputados laboristas se han sumado a la petición de dimisión del primer ministro británico, Keir Starmer, tras las derrotas cosechadas en las elecciones locales del pasado jueves, que supusieron grandes avances para la formación de ultraderecha Reform, liderada por Nigel Farage, pese a que por el momento el mandatario laborista ha rechazado su marcha insistiendo en que solo ahondaría el "caos" político en el país.

Según el recuento de la cadena británica BBC, 71 diputados laboristas han reclamado la dimisión de Starmer o que el dirigente establezca un calendario para su salida del Ejecutivo, mientras que la cadena Sky News apunta a un total de 72.

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Entre ellos se encuentra Jonathan Hinder, quien ha opinado ante la BBC que "el primer ministro se irá", antes de agregar que "ningún primer ministro puede sobrevivir con tantos diputados perdiendo la confianza en él".

"Necesitamos un nuevo líder para el Partido Laborista y nuestro país necesita un nuevo líder", ha reclamado, asegurando que Starmer, pese a la aplastante victoria laborista de 2024, "nunca ha sido un activo electoral".

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LAS SECRETARIAS DE INTERIOR Y EXTERIORES PIDEN SU SALIDA

Además de la crisis entre las filas parlamentarias del laborismo, tanto BBC como Sky News coinciden en que la secretaria de Interior, Shabana Mahmood, ha pedido que el primer ministro ponga plazo a su salida, mientras que el segundo medio suma también a la responsable de Exteriores, Yvette Cooper, a la oposición que enfrenta el dirigente británico dentro de su propio Gobierno. Se trata de las dos integrantes del gabinete de Starmer de mayor rango, después del propio mandatario y de la ministra de Hacienda, Rachel Reeves.

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En un nivel inferior, el responsable de Asistencia Social en el Ministerio de Sanidad, Stephen Kinnock, ha estimado que los miembros del gabinete "bien podrían" pedirle al primer ministro laborista su dimisión en su reunión semanal de este martes por la mañana.

"Bien podrían hacerlo... No me meto en la cabeza de ninguno de mis colegas del gabinete", ha respondido al ser preguntado en la BBC sobre si los ministros le dirían al primer ministro que es hora de dimitir. Al hilo, preguntado por la posibilidad de que algunos pudieran romper filas en el encuentro, ha estimado que "es posible que algunos miembros del gabinete lo hagan", si bien ha subrayado no tener "ni idea".

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"Solo espero que se detengan un momento, reflexionen y piensen en el potencial caos que esto podría desatar, y que recuerden lo que dijimos cuando se estaba produciendo este caos bajo el gobierno conservador", ha agregado, en alusión a las posiciones del Partido Laborista frente a los sucesivos cambios de liderazgo del Ejecutivo 'tory' inicialmente encabezado por Boris Johnson.

Starmer ha reconocido este lunes "frustración" con su figura, tras los malos resultados del Partido Laborista en las elecciones municipales del pasado jueves, aunque ha vuelto a rechazar su dimisión apostando por darle la vuelta a la situación, después de incidir en que su marcha solo "sumirá" en el "caos" a Reino Unido.

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"No voy a ocultar el hecho de que tengo detractores, incluso dentro de mi propio partido. Y tampoco voy a ocultar el hecho de que tengo que demostrarles que están equivocados. Y lo haré", ha afirmado el dirigente laborista, recalcando que su salida solo ahondaría en "el caos" en el que, ha dicho, "los conservadores lo hundieron (al país) una y otra vez" con sucesivos cambios de liderazgo desde 2019.

De cualquier modo, la crisis laborista ya ha provocado los primeros movimientos, si bien en la dirección contraria a las dudas planteadas sobre Starmer: después de que seis asesores ministeriales --cargos no remunerados inferiores a los subsecretarios de Estado, el menor de los tres escalafones ministeriales-- renunciaran o exigieran al primer ministro que estableciera un calendario para su dimisión, Downing Street ha anunciado el reemplazo de los seis. Están distribuidos entre las carteras de Salud y Asistencia Social; Justicia; Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales; Interior; Trabajo y Pensiones, y la propia oficina del gabinete.

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