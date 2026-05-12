Irán ejecuta a un hombre acusado de pertenecer a un grupo yihadista activo en Sistán y Baluchistán

Las autoridades de Irán han ejecutado este martes a un hombre acusado de ser parte del grupo yihadista Ansar al Furqan, que opera principalmente en la provincia de Sistán y Baluchistán (sureste) y que tiene reclamaciones separatistas para la comunidad baluche, residente en esta zona y al otro lado de la frontera con Pakistán.

El hombre, identificado como Abduljalil Shahbajs, era "un miembro entrenado" del grupo, que mantiene lazos con la organización terrorista Al Qaeda, motivo por el que fue imputado por "rebelión armada" y "pertenencia a un grupo terrorista" por participar en ataques contra las fuerzas de seguridad en nombre de la formación, según ha recogido la emisora pública iraní, IRIB.

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Según estas informaciones, la sentencia derivó de "pruebas sólidas" obtenidas de sus dispositivos de comunicación y su "confesión explícita". El hombre ha sido ahorcado en una prisión del país después de que el veredicto fuera ratificado por el Tribunal Supremo.

El grupo, fundado en 2013, ha reivindicado diversos ataques contra las fuerzas iraníes en Sistán y Baluchistán, en la que opera además el grupo Jaish al Adl, fundado en 2012 por antiguos miembros de una organización extremista en la provincia, donde viven miembros de la minoría baluche --que profesa principalmente el islam suní--.

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Irán ha reclamado en varias ocasiones a Pakistán --que hace frente igualmente a operaciones de grupos separatistas baluches en el oeste del país y que considera a Ansar al Furqan como un grupo terrorista-- que incremente su cooperación para hacer frente a estas organizaciones, dado que los responsables de varios ataques han escapado posteriormente a través de la frontera común.