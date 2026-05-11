Laia Codina dejará el Arsenal a final de temporada

La defensa española Laia Codina dejará el Arsenal al finalizar su contrato cuando termine esta temporada, ha anunciado este lunes el club 'gunner', al que llegó en verano de 2023 procedente del FC Barcelona y con el que ha conquistado una Champions y una Copa de Campeones Femenina.

La catalana, de 26 años, debutó con el Arsenal en el empate contra el Manchester United (2-2) en la liga inglesa el 6 de octubre de 2023, y en total ha disputado 58 partidos y ha marcado cuatro goles con las 'gunners'.

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Durante sus tres temporadas en el conjunto del norte de Londres, la central ha conquistado la Champions Femenina de 2025, la primera Copa de Campeones Femenina de la FIFA en 2026 y una Copa inglesa. "Todos en el Arsenal Football Club agradecemos a Laia su esfuerzo durante su tiempo con nosotros y le deseamos lo mejor en su próxima etapa", señaló la entidad inglesa.