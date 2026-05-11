Texas demanda a Netflix y acusa a la plataforma de espiar a menores y generar adicción

Austin (EE.UU.), 11 may (EFE).- Texas presentó este lunes una demanda contra la plataforma Netflix, a la que acusa de estar espiando a sus usuarios, incluyendo a menores de edad, y de diseñar un servicio adictivo.

La demanda, presentada en el condado de Collin, acusa a la empresa californiana de haber engañado a los clientes al presentarse como una plataforma que protege la privacidad de los usuarios, cuando en realidad habría estado recopilando su información y vendiéndola a empresas de publicidad y corredores de datos por "miles de millones de dólares" anuales.

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"Netflix emplea un diseño técnico deliberado para rastrear y registrar los hábitos de visualización de los usuarios, sus preferencias, los dispositivos que utilizan, sus redes domésticas, el uso de la aplicación y otros datos sensibles sobre su comportamiento", señaló el documento judicial.

La demanda acusa a su vez a Netflix de haber diseñado su plataforma para que sea adictiva y pone como ejemplo la función de "autoplay", que reproduce automáticamente un vídeo cuando otro se termina.

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Esta función, destacó el escrito "crea un flujo continuo de contenido diseñado para mantener a los usuarios, incluidos los niños, viendo (contenido) durante períodos prolongados de tiempo".

"El objetivo final de Netflix es simple y lucrativo: conseguir que niños y familias se queden pegados a la pantalla, recopilar sus datos mientras permanecen allí y luego monetizarlos para obtener grandes beneficios", detalla la demanda.

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El fiscal general de Texas, Ken Paxton, quien presentó la demanda, acusa a Neflix de violar la ley de prácticas comerciales engañosas del estado y le solicita a la corte que inste a la empresa a eliminar los datos que recopiló de forma "ilegal" y pague una multa de hasta 10.000 dólares por cada infracción. EFE